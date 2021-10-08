Об этом сообщил Нобелевский комитет









Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2021 года Марии Рессе и Дмитрию Муратову за их усилия по защите свободы выражения мнений, что является предварительным условием демократии и прочного мира.

















Мария Ангелита Ресса - филиппино-американская журналистка и писательница. соучредитель и генеральный директор Rappler. Ранее она почти два десятилетия работала ведущим журналистом-расследователем в Юго-Восточной Азии для CNN.





В сентябре 2020 года Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов подписал открытое письмо с осуждением насилия и репрессий в Беларуси и поддержкой беларуского гражданского общества:





«Виновные в издевательствах над гражданами своей страны должны быть наказаны. Выражаем свою поддержку тем, кто каждый день мирно и без оружия выходит на улицы белорусских городов отстаивать свою свободу».



