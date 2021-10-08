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Лауреатами Нобелевской премии мира стали журналисты Мария Ресса и Дмитрий Муратов

Лауреатами Нобелевской премии мира стали журналисты Мария Ресса и Дмитрий Муратов "за их усилия по защите свободы выражения мнений"

Лауреатами Нобелевской премии мира стали журналисты Мария Ресса и Дмитрий Муратов
Об этом сообщил Нобелевский комитет


Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2021 года Марии Рессе и Дмитрию Муратову за их усилия по защите свободы выражения мнений, что является предварительным условием демократии и прочного мира.



Дмитрий Муратов - главред и основатель российской «Новой газеты», где в том числе работала журналистка Анна Политковская - накануне исполнилось 15 лет со дня ее убийства, заказчики которого до сих пор не названы.

Мария Ангелита Ресса - филиппино-американская журналистка и писательница. соучредитель и генеральный директор Rappler. Ранее она почти два десятилетия работала ведущим журналистом-расследователем в Юго-Восточной Азии для CNN.

В сентябре 2020 года Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов подписал открытое письмо с осуждением насилия и репрессий в Беларуси и поддержкой беларуского гражданского общества:

«Виновные в издевательствах над гражданами своей страны должны быть наказаны. Выражаем свою поддержку тем, кто каждый день мирно и без оружия выходит на улицы белорусских городов отстаивать свою свободу».
Белорусский партизан
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