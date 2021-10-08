



Сотни жителей Азии и Африки через нашу страну пытаются нелегально попасть в Европу. Кажется, что решения конфликта пока не видно на горизонте.





Станислав Жарин на своей страничке в твиттере Тем не менее, пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужбна своей страничке в твиттере написал следующее : «По последней информации, Минск в настоящее время не принимает пассажиров, вылетающих из иракского аэропорта Эрбиль (даже с уже выданной визой). Кроме того, МИД РБ приостановило прием заявлений на получение визы от граждан Египта, Ирана, Нигерии, Пакистана и Сирии».





Егора Лебедка, может ли это означать начало конца миграционного кризиса. «Филин» спросил у военного аналитика, может ли это означать начало конца миграционного кризиса.





— Нужно подождать, что ответит белорусская сторона на эти заявления. Сейчас мы видим информационную войну между пограничными службами Беларуси и Польши. Это может быть такой вброс, типа, ребята, хватит уже. Да и что угодно может быть.





Но мигранты уже на самом деле проблема. Проблема для Беларуси, и чем ближе к зиме, тем сложнее она будет. Единственный выход — это остановить на месяц-два безвиз для потенциальных мигрантов в Европу. Разве что зима естественным путем разрулить ситуацию.





Интересно, что даже летом в своих группах мигранты писали, что в Минске холодно, надо брать с собой теплую одежду. И это в теплые месяцы, тогда как сейчас бывает ноль градусов, дождь, ветер.





Интересная деталь, которую заметил на днях в мигрантских группах. Все чаще звучит вопрос, как с переходом польской границы в Украине. Так что они и это направление уже рассматривают. То есть сначала попадают в Беларусь, потом в Украину, и оттуда в Польшу.





В Польше мигрантов отфутболивают, а идти им куда-то нужно.





Это летом, даже сейчас, они еще могли посидеть в лесу, а когда температура будет минусовой, то где они посидят? Надо будет идти к домам, искать убежище.





Если, скажем, за неделю они не смогут перейти границу, то надо будет идти сразу в маленькие города возле нее, а потом и возвращаться в Минск, где можно добыть деньги разными путями.





Если учесть, что мигрантов в Беларуси уже очень много, то все это выходит из-под контроля. Многие начинают понимать, что это проблема, но посмотрим, приостановят ли для таких людей безвизовый режим.





На прошлой неделе Александр Лукашенко провел совещание, где назвал ситуацию на границе «гуманитарной катастрофой».





— Совещание по мигрантам как раз и есть отражение данной проблемы. Именно потому на совещание позвали главу МВД Кубракова. Через пару дней он сказал, что в Беларуси все под контролем. Но у нас говорят «все под контролем», когда этот контроль давно потерян.





Накануне белорусский МИД дал очень резкий ответ польской стороне, которая пыталась передать мигрантам на границу гуманитарную помощь. Все же это продолжение эскалации?





— По гуманитарной помощи грубый ответ белорусского МИДа понять можно. Дело в том, что польская сторона не согласовывает свой визит с белорусской, а потом говорит, что вот нас не пускают. Ну так нигде в мире бы не пустили. Но на самом деле никаких контактов между сторонами сейчас нет, связи прервали, и каждый работает сам по себе. Это тоже большая проблема. А еще и какие-то провокации иногда появляются.





Безусловно, ресурс для решения кризиса у Беларуси есть.





Для начала, о тех людях, которые еще не прилетели сюда. Не по земле через Россию мигранты к нам попадают, а воздухом. Просто не пускай эти самолеты. Или не пропускай людей на паспортном контроле. Но в целом поток мигрантов в Беларусь можно остановить за один час.





Что касается людей, которые уже в Беларуси — это большая проблема, как с ними поступить. Возвращаться на родину они не хотят, а если и захотят, то нужны деньги для их отправки. Скорее всего, отлавливать здесь их никто не будет, а попытаются выдворить в соседние страны.