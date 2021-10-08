Николай Лукашенко возглавил делегацию чиновников оккупированного Крыма в Минске
В Минск на конференцию приехала делегация крымских чиновников, представляющих российскую администрацию, сообщает телеканал «Крым 24».
Возглавил делегацию и.о.министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
Конференция-презентация экономического, туристического и культурного потенциала Республики Крым в Республике Беларусь проходила в Доме Москвы и к ее организации причастно учреждение «Социально-культурный Центр Крымское землячество», зарегистрированное в Беларуси 31 марта 2021 года.
По словам главы учреждения Андрея Лопацкого, представители оккупированного полуострова приезжают в Минск уже в третий раз с момента открытия центра.
В сообщении телеканала подчеркивается, что крымской делегации удалось подписать в Минске официальный документ: заключено соглашение о сотрудничестве одной из симферопольских школ с минским ГУО «Средняя школа №1». Документ с беларусской стороны подписала директор школы Ирина Дрозд.
На самой конференции присутствовали депутаты беларуского парламента, городского совета Минска, предприниматели, бизнесмены, общественники и политологи, утверждают журналисты телеканала.
Напомним, официально Беларусь выступает за территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.
Источник: reform.by
10:48 08/10/2021
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