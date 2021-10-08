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Николай Лукашенко возглавил делегацию чиновников оккупированного Крыма в Минске

В Минск на конференцию приехала делегация крымских чиновников, представляющих российскую администрацию, сообщает телеканал «Крым 24».

Возглавил делегацию и.о.министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.


Конференция-презентация экономического, туристического и культурного потенциала Республики Крым в Республике Беларусь проходила в Доме Москвы и к ее организации причастно учреждение «Социально-культурный Центр Крымское землячество», зарегистрированное в Беларуси 31 марта 2021 года. 

По словам главы учреждения Андрея Лопацкого, представители оккупированного полуострова приезжают в Минск уже в третий раз с момента открытия центра.

В сообщении телеканала подчеркивается, что крымской делегации удалось подписать в Минске официальный документ: заключено соглашение о сотрудничестве одной из симферопольских школ с минским ГУО «Средняя школа №1». Документ с беларусской стороны подписала директор школы Ирина Дрозд.

На самой конференции присутствовали депутаты беларуского парламента, городского совета Минска, предприниматели, бизнесмены, общественники и политологи, утверждают журналисты телеканала.

Напомним, официально Беларусь выступает за территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.
Источник: reform.by
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