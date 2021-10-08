



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.





По данным источника, для взлома злоумышленники использовали уязвимости в программном обеспечении компаний SolarWinds, которая производит широко используемое программное обеспечение для управления сетями, и Microsoft.





Один из участников следствия заявил, самой серьезной из потерь была компрометация контрразведывательных дел, которые ведутся против России.





В ежегодном обзоре угроз, опубликованном Microsoft, говорится, что злоумышленники искали правительственные материалы о санкциях и другой политике, связанной с Россией, а также о методах США для поимки российских хакеров.





Им удалось проникнуть в сети Министерства юстиции и прочитать электронные письма в министерствах финансов, торговли и национальной безопасности. Всего были взломаны девять федеральных агентств.





Напомним, недавно США обвинили РФ в бездействии в отношении киберпреступников.