"8 октября в правоохранительные органы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы", - говорится в сообщении, пишет korrespondent.net





Предварительно установлено, что мужчине стало плохо по дороге в такси. Правоохранители вызвали скорую, но спасти ему жизнь не удалось.





Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.





По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "Естественная смерть" (ч. 1 ст. 115) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.







