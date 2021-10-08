Резолюция Европейского парламента, осуждающая союзную интеграцию Россию и Беларуси, – это вмешательство в дела двух суверенных стран, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.





В четверг Европарламент на пленарной сессии большинством голосов принял резолюцию по республике. В ней в том числе осуждаются переговоры Минска и Москвы по подготовке союзных программ интеграции. Резолюцию поддержали 506 парламентариев, против высказались 29, 139 – воздержались.

По словам Мезенцева, "резолюция Европарламента только подчеркивает значимость и масштаб совместных решений Беларуси и России по экономической интеграции".





"Такого рода заявления являются фактом вмешательства во внутренние дела наших стран, попыткой негативно влиять на межгосударственный диалог между Москвой и Минском", – сказал Мезенцев.





Он также уточнил, что принятие данной резолюции не помогает укреплению доверия к западным партнерам.

"Принципиально нельзя согласиться с такими подходами европарламентариев, которые, по сути, ведут к слому традиций уважения права суверенных государств самим определять свои цели и приоритеты, в союзничестве формировать стратегическую повестку", – заключил госсекретарь. Его цитирует sputnik.by

Пятый пакет санкций

В резолюции депутаты ЕП также призвали страны ЕС "безотлагательно" продвигать пятый пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц.

В документе отмечается, что адресные экономические меры должны быть сосредоточены на ключевых белорусских секторах.

Предлагается на следующем саммите, который пройдет 21 и 22 октября, согласовать "всеобъемлющую и стратегическую политику санкций" и перейти к "более решительному подходу".



