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В Польше назвали миграционный кризис местью за поддержку беларусской оппозиции

7 октября вице-премьер Польши Ярослав Качиньски, главный комендант пограничной службы Томаш Прага и комендант Подлясского отдела пограничной службы Анджей Якубашек провели брифинг, на котором рассказали о ситуации на границе.

По словам Качиньского, мигранты, прибывающие на беларусско-польскую границу, являются экономическими, а их приезд организован беларусскими властями с согласия России. Он рассказал, что пограничники разрешают мигрантам разбивать лагеря на приграничной территории, куда обычным гражданам Беларуси допуск запрещен, а иногда сами помогают мигрантам преодолеть заграждения на польской границе, пишет reform.by

Качиньски заявил, что режим Лукашенко запланировал операцию с мигрантами несколько месяцев назад «как месть за помощь беларусской оппозиции и попытку давления на Польшу и прежде всего на ЕС для снятия разного рода санкций».

Камчиньски рассказал, что Польша уже приняла решение построить постоянное «очень серьезное ограждение» на границе с Беларусью – «не то, которое установлено сейчас, а такое ограждение, которое на самом деле трудно преодолеть». Ограждение прежде всего будет построено там, где по границе не проходит Буг, но со временем его возведут и по линии Буга. Качиньски затруднился сказать, сколько времени потребуется на строительство, но заявил, что проект уже есть и был продемонстрирован вчера на заседании комитета безопасности.

Комендант пограничной службы Прага рассказал, что с начала года почти 15 тысяч человек пытались незаконно перейти беларусско-польскую границу, из них с начала октября – почти 3,5 тысяч. Обвинения в содействии нелегальной миграции были предъявлены 260 лицам.
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