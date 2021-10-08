Сейчас в Китае, помимо посольства в Пекине, действуют три дипмиссии: генеральные консульства в Гуанчжоу, Шанхае и Чуньцине.





Гонконг — один из ведущих финансовых центров Азии и мира — является Специальным административным районом Китая.



