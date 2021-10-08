Беларусь открывает в Китае еще одно консульство
Правительство приняло решение об открытии Генерального консульства в Гонконге. Информация об этом размещена на Национальном правовом-интернет портале. Генеральное консульство должны открыть до 31 декабря.
Сейчас в Китае, помимо посольства в Пекине, действуют три дипмиссии: генеральные консульства в Гуанчжоу, Шанхае и Чуньцине.
Гонконг — один из ведущих финансовых центров Азии и мира — является Специальным административным районом Китая.
08:38 08/10/2021
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