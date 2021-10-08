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Лукашенко высказался о «мифических правах человека» и не допустит выхода рабочих на улицы

Цель западных санкций не обеспечить соблюдение прав человека в Беларуси, а удушить экономику страны. Об этом Александр Лукашенко заявил 7 октября на совещании с правительством.

Лукашенко высказался о «мифических правах человека» и не допустит выхода рабочих на улицы
Фото: Василий Федосенко / Reuters, фото 2020 года, архив
«Нам надо сделать все, чтобы простые семьи и трудовые коллективы ни в коем случае не пострадали из-за наших беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов. Бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции против Беларуси», - белорусский политик.

По его словам, «сегодня уже никто не сомневается, что основной целью этого оголтелого шантажа является не борьба за какие-то мифические права человека».

Как считает Александр Лукашенко, цель западных санкций - устранить прямых конкурентов, разорить и разрушить ключевые предприятия, удушить в конечном счете экономику Беларуси.

«И, если говорить прямым текстом, через закрытие заводов и массовую безработицу загнать людей в нищету, а в лучшем случае - вывести их на улицы. Мы этого допустить не можем и не допустим», - цитирует политика его пресс-служба.

Лукашенко констатировал, что против Беларуси идет гибридная война и санкции - это ее экономическая составляющая.

«Нам нужно не только оперативно и слаженно реагировать на все вызовы, но и активно принимать превентивные меры. Искать пути выхода из сложившегося положения, - сказал он. - Экономика у нас открытая, более чем на 60% завязанная на экспорт и внешние рынки».

При этом, по словам Лукашенко, драматизировать ситуацию не стоит:

«Как мне премьер-министр докладывает, и в правительстве нет никакой драмы. Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, так давайте будем их решать. Мы уже привыкли к разного рода санкциям, не первый раз с ними сталкиваемся. Очередные попытки ограничить и запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции. - Это уже почувствовали на себе и Прибалтийские страны, и Польша, и Украина. Мы по многим каналам поддерживаем контакты с представителями этих государств, и они в один голос об этом говорят. Да и не только они».

Политик отметил, что Беларусь географически находится не где-то в углу планеты или какого-то региона, а на самом перекрестке.

«И закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно. Это безумство», - уверен Лукашенко.

При этом он отметил, что, хоть санкции сами по себе являются вызовом для экономики, но это момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая ни на какое давление.

«Примером тому является братская Россия. Ну закрыли, как они подумали (на Западе. - Прим.). И Россия, отбросив всякие нюансы, обернулась вовнутрь, посмотрела на внутренние свои резервы и сделала гигантский шаг вперед. Особенно по тем направлениям, которые с середины 90-х годов были загублены», - сказал Лукашенко.

«Слушайте, но вместе мы можем больше. Я только что с президентом России разговаривал (телефонный разговор лидеров двух стран состоялся утром 7 октября. - Прим.). Никаких вопросов. Мы можем, должны, и Россия готова к тому, что мы вместе будем сотрудничать по всем тем направлениям, по которым нужно для Беларуси. Слово за нами», - добавил Лукашенко.
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