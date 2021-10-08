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В Осло сегодня объявят лауреатов Нобелевской премии мира

В Осло сегодня объявят лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год.



В прошлом году награду присудили Всемирной продовольственной программе ООН, в этом на премию мира претендуют 234 человека и 95 организаций. Полный список по традиции держится в строгом секрете и может быть обнародован только через 50 лет. Впрочем, неофициально в числе фаворитов этого года называют организации «Репортеры без границ» и «Комитет защиты журналистов», экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Писатель Виктор Шендерович считает, что присуждение Нобелевской премии мира – это политическое решение:

«Это некоторый сигнал, поэтому так важно, кто получит. Там есть, совершенно очевидно, Навальный и Тихановская, это политическая тема, это диссиденты, это политзаключенные, это тема освобождения из-под тоталитарного гнета России и Белоруссии. Есть тема потепления, которую символизирует вечно юная Грета и дальше врачи, и Black lives matter. Четыре из пяти – это политическая история. Если дадут врачам – это значит, они не пришли ни к какому согласию, решили не рисковать. Потому что и Грета, и BLM, Навальный, и Тихановская, любое из решений – это участие в сильнейшей дискуссии»

Шендерович признался, что хотел бы, чтобы Нобелевская премия мира была бы присуждена политику Алексею Навальному. В этом случае, по мнению Шендеровича, это сильно увеличит шансы Навального физически выжить.

Руководитель п� �граммы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что присуждение Алексею Навальному Нобелевской премии мира было бы справедливым решением:

«Я думаю, этот шаг со стороны Запада был бы правильным. Пусть даже бы его обозвали циничным и практическим, чтобы защитить человека от того, чтобы он случайно поскользнулся в колонии, и, не дай бог, с ним бы что-нибудь случилось. Логически рассуждая, это должно его обезопасить. Да, логика не всегда работает в отношении наших начальников. Но все-таки несчастный случай с человеком, который является лауреатом Нобелевской премии мира – это очень серьезное событие»

Между тем, по мнению Колесникова, в качестве кандидатов на Нобелевскую премию мира могут появиться представители какой-нибудь маленькой страны, которые тоже борются за права человека
Эхо Москвы
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