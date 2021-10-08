



"В течение последнего года белорусские организации гражданского общества постоянно подвергаются давлению и преследованиям: дискредитация в государственных средствах массовой информации, уголовные дела в отношении гражданских активистов, массовые проверки, обыски, задержания, принудительная ликвидация", — говорится в совместном заявлении правозащитников.





Правозащитники требуют немедленно прекратить давление на активистов и членов организаций гражданского общества, восстановить в регистрации принудительно ликвидированные организации, освободить из-под стражи правозащитников и волонтеров, а также других политических заключенных.





Правозащитники также призвали международное сообщество продолжать поддерживать продемократические организации гражданского общества.