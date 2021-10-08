+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси ликвидировали свыше 250 организаций гражданского общества

В Беларуси принудительно ликвидированы более 250 организаций гражданского общества, сообщают правозащитники. Среди ликвидированных учреждений больше всего именно правозащитных организаций.

Белорусские правозащитные организации сделали совместное заявление​

"В течение последнего года белорусские организации гражданского общества постоянно подвергаются давлению и преследованиям: дискредитация в государственных средствах массовой информации, уголовные дела в отношении гражданских активистов, массовые проверки, обыски, задержания, принудительная ликвидация", — говорится в совместном заявлении правозащитников.

Правозащитники требуют немедленно прекратить давление на активистов и членов организаций гражданского общества, восстановить в регистрации принудительно ликвидированные организации, освободить из-под стражи правозащитников и волонтеров, а также других политических заключенных.

Правозащитники также призвали международное сообщество продолжать поддерживать продемократические организации гражданского общества.
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]