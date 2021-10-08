В Беларуси ликвидировали свыше 250 организаций гражданского общества
В Беларуси принудительно ликвидированы более 250 организаций гражданского общества, сообщают правозащитники. Среди ликвидированных учреждений больше всего именно правозащитных организаций.
Белорусские правозащитные организации сделали совместное заявление
"В течение последнего года белорусские организации гражданского общества постоянно подвергаются давлению и преследованиям: дискредитация в государственных средствах массовой информации, уголовные дела в отношении гражданских активистов, массовые проверки, обыски, задержания, принудительная ликвидация", — говорится в совместном заявлении правозащитников.
Правозащитники требуют немедленно прекратить давление на активистов и членов организаций гражданского общества, восстановить в регистрации принудительно ликвидированные организации, освободить из-под стражи правозащитников и волонтеров, а также других политических заключенных.
Правозащитники также призвали международное сообщество продолжать поддерживать продемократические организации гражданского общества.
07:54 08/10/2021
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