



Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, передает ТАСС.





Согласно документу, пишет Belmarket.by, "ЕС надлежит четко дать понять, что если Россия продолжит свою нынешнюю политику в отношении Беларуси, Евросоюзу придется ввести дополнительные меры противодействия и сдерживания в отношении РФ".





Депутаты считают также необходимым, чтобы институты ЕС периодически отчитывались перед парламентариями о "ситуации с вмешательством Москвы в Беларуси, в том числе о ее методах обретения более глубокого политического, военного и экономического контроля над Беларусью".