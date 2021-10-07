ЕС может ввести санкций против РФ, если она продолжит поддерживать Минск
ЕС может ввести санкций против РФ, если она продолжит поддерживать Минск Европарламент потребовал от ЕС введения дополнительных мер против России, если она продолжит поддерживать Минск.
Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, передает ТАСС.
Согласно документу, пишет Belmarket.by, "ЕС надлежит четко дать понять, что если Россия продолжит свою нынешнюю политику в отношении Беларуси, Евросоюзу придется ввести дополнительные меры противодействия и сдерживания в отношении РФ".
Депутаты считают также необходимым, чтобы институты ЕС периодически отчитывались перед парламентариями о "ситуации с вмешательством Москвы в Беларуси, в том числе о ее методах обретения более глубокого политического, военного и экономического контроля над Беларусью".
21:16 07/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение