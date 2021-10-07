+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Генсек НАТО объяснил причины высылки дипломатов РФ из Брюсселя

Решение НАТО выслать восемь дипломатов из российской миссии в Брюсселе связано с их деятельностью, которая не соответствовала их аккредитации.


Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы аннулировали аккредитации восьми членов российской миссии при НАТО, которые были незаявленными офицерами российской разведки. Это решение не связано с какими-то конкретными событиями, но мы видели на протяжении уже некоторого времени увеличение российской вредной деятельности", - сказал Столтенберг.

"Мы должны быть бдительными и должны действовать, когда видим, что члены российской делегации при НАТО ведут деятельность, не соответствующую их аккредитации", - добавил генсек.

Напомним, Североатлантический альянс решил выслать 8 сотрудников миссии РФ в Брюсселе, а также сократил до 10 количество должностей, которые Российская Федерация может аккредитовать при НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]