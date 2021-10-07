Польские спецслужбы: Беларусь приостановила прием заявлений на выдачу виз потенциальным нелегальным мигрантам

Беларусь перестала принимать мигрантов, вылетающих в Минск из города Эрбиль на севере Ирака. Это касается и пассажиров, у которых уже есть белорусская виза.