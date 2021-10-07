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Польские спецслужбы: Беларусь приостановила прием заявлений на выдачу виз потенциальным нелегальным мигрантам

Беларусь перестала принимать мигрантов, вылетающих в Минск из города Эрбиль на севере Ирака. Это касается и пассажиров, у которых уже есть белорусская виза.



Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын. При этом он подчеркнул, что миграционный маршрут в Польшу остается под постоянным контролем белорусских властей.

Кроме того, Жарын сообщил, пишет Nashaniva.com, что МИД Беларуси приостановил прием заявлений на получение визы от граждан Египта, Ирана, Нигерии, Пакистана и Сирии.
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