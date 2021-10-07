«Филин» продолжает беседовать с экспертами о внесении поправок в Конституцию и утверждении единого дня голосования. Своим мнением о том, для чего это было сделано и как такие нововведения отразятся на избирательном кодексе, поделился юрист и политолог Юрий Чаусов.





— Впервые, без особого привлечения внимания, парламент принимает изменения в Конституцию. И это с учетом того, что у нас параллельно идет процесс разработки то ли новой Конституции, то ли новой редакции действующей, про что постоянно говорит Лукашенко.





Не думаю, что буду оригинальным: задача всей этой процедуры — просто не проводить в ближайшие годы выборы, пока общественно-политическая обстановка неспокойная, а рейтинг властей, очевидно, негативный.





Даже те, очень ограниченные, возможности, которые предполагает избирательная кампания, в сегодняшней ситуации (с точки зрения властей) могут стать источником дестабилизации. Начиная от выдвижения оппозиционных кандидатов и сбора подписей, заканчивая политизацией общества во время выборов, которая совсем не входит в задачи правительства.





И даже местные выборы, проходящие обычно тихо, сегодня могли бы дать новый толчок политическому движению.





Правильно отметить, что процесс утверждения законопроекта еще не завершен. Согласно Конституции, изменения парламентом принимаются дважды (в промежутке не менее трех месяцев). После принятия Палатой и Советом Республики закон должен быть подписан Лукашенко, далее его публикуют и уже через 10 дней он вступает в силу. Полагаю, что все это случится в ближайший месяц.





Но что в этом всем очень важно? Законопроект вносит буквально две нормы в Конституцию: тот самый единый день голосования и продление до следующих местных выборов полномочий Советов, действующих сейчас. И все. Никаких деталей о том, как должен проходить единый день голосования и когда он будет.





Из этого можно сделать вывод: изменения, независимо от того, будет у нас новая Конституция или нет, предполагают очень быстрое внесение преобразований в избирательный кодекс. И вот эти нововведения уже будут довольно значимыми. Потому что необходимо урегулировать: что это за единый день голосования, как он должен определяться.





Сейчас это все нужно будет менять и дополнять, а это значит, что будут менять и другие нормы избирательного кодекса.





Я предполагаю, что процесс изменений в избирательный кодекс будет запущен довольно быстро: в следующем году. Чтобы в 2023-м, когда подойдет срок назначения выборов в Палату представителей, они уже могли проводиться по новому кодексу.





И уже там, по словам собеседника «Филина», всех желающих поучаствовать в будущих выборах может ждать много сюрпризов.





— Независимо от того, какой будет Конституция, избирательные процедуры будут идти в совершенно другом направлении. Это, конечно, мое видение ситуации. Возможно, люди в Администрации президента все это увязывают с новым проектом Конституции. Поэтому изменения, которые хотят внести сейчас, это такое временное и одномоментное действие, чтобы просто дотянуть до новой Конституции и избирательного кодекса.





Изменения в Конституцию носят, скорее, терапевтический эффект. Лукашенко говорит, что обязательно будет проведен референдум. Однако его термин постоянно переносится, ведь этот процесс тоже своего рода политизация, которой так не хотят власти.





Проводить референдум Лукашенко нужно тогда, когда тот действительно позволит мобилизовать своих сторонников. А когда в обществе все же доминируют протестные настроения и непризнание президента, тогда этот референдум может стать катализатором новых протестов и еще больше понизить поддержку Лукашенко: Конституцию под себя переписывает, обещал поделиться полномочиями, а сам не делится и так далее.