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В России рассматривают возможность создания Арктического флота, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере. Новое объединение ВМФ будет обеспечивать безопасность Северного морского пути и арктического побережья.





По словам собеседника, пишет РБК, инфраструктуру, необходимую для функционирования флота, выделят из состава Северного и Тихоокеанского флотов. «В дальнейшем оно [объединение] будет пополняться кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении», — сообщил источник.





За счет создания новой структуры Северный и Тихоокеанский флоты смогут сосредоточиться на боевых задачах, добавил он.





Военно-морской флот состоит из Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Северный флот является межвидовым стратегическим территориальным объединением, выполняющим задачи военного округа.





Северный морской путь — кратчайший морской маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. В марте 2019 года власти установили требования к судам и военным кораблям других государств, которые собираются по нему пройти. Судовладельцы обязаны предупреждать российскую сторону о прибытии за 45 дней до прохода. Они также должны указать название судна, его основные параметры, характеристики двигателя, воинское звание и фамилию капитана.





В 2018 году президент Владимир Путин в майском указе поставил цель увеличить ежегодный грузооборот Северного морского пути до 80 млн т к 2024 году. В марте текущего года вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что за счет мер господдержки Севморпуть может стать альтернативой Суэцкому каналу для перевозки грузов.





В апреле канал CNN сообщил, что Россия «скапливает беспрецедентную военную мощь» в Арктике. Его эксперты изучили спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies и пришли к выводу, что Москва активно развивает в регионе военные базы для дислокации новейших видов вооружения, в том числе для подводного ядерного беспилотника «Посейдон». В МИДе заявили, что военная активность России не создает угрозы безопасности для других государств, а восстановление инфраструктуры там ведется для обеспечения обороноспособности страны.







