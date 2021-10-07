



В столице Беларуси Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.





Как сообщало Еврорадио, идея провести в Минске в очном формате заседание Совета министров иностранных дел, а также Совета глав государств СНГ принадлежит руководству Беларуси, и исполком СНГ ее поддержал.





В 2021 году в СНГ председательствует Беларусь.