Глава МИД России Сергей Лавров прибудет в Минск 14 октября на заседание глав МИД СНГ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с официальным визитом 14 октября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В столице Беларуси Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
Как сообщало Еврорадио, идея провести в Минске в очном формате заседание Совета министров иностранных дел, а также Совета глав государств СНГ принадлежит руководству Беларуси, и исполком СНГ ее поддержал.
В 2021 году в СНГ председательствует Беларусь.
19:09 07/10/2021
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