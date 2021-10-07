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Глава МИД России Сергей Лавров прибудет в Минск 14 октября на заседание глав МИД СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с официальным визитом 14 октября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.


В столице Беларуси Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Как сообщало Еврорадио, идея провести в Минске в очном формате заседание Совета министров иностранных дел, а также Совета глав государств СНГ принадлежит руководству Беларуси, и исполком СНГ ее поддержал.

В 2021 году в СНГ председательствует Беларусь.
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