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Об этом сообщает Политринг со ссылкой на пресс-службу политпартии.





Соответствующее решение принято 28 сентября 2021 года Верховным Судом. Движение было создано в 1992 году и зарегистрировано Минюстом в январе 1993 года.





«Вся деятельность ОО "ЖНДД" была направлена на защиту прав женщин, повышение их конкурентоспособности в политической, экономической и общественной жизни, на продвижение системной гендерного политики и трансформацию гендерных стереотипов в общественном сознании. Тысячи женщин получили образовательные, информационные и консультационные услуги», - говорится в сообщении.





В пресс-службе ОГП подчеркнули, что за свою деятельность ЖНДД «неоднократно подвергалась преследованию».





«Власть оказывала давление на членов организации, отказывала в предоставлении аренды для офиса и проведении мероприятий, часто лишая возможности работать в открытом публичном пространстве. Тем не менее, ОО ЖНДД была авторитетной и широко известной организацией, как в Беларуси, так и за ее пределами. Большое количество партнеров и друзей - свидетельство высокого качества работы и общественного признания деятельности организации», - добавили в партии.







