Своим мнением они поделились в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок».





— Чем сильнее западные санкции, тем сильнее будут давить все общественные организации (которых уже практически не осталось), и ловить, как они называют, «засланных казачков» и «экстремистов», которые выражают свое мнение. Я просто констатирую факт,— сказал Сергей Черечень. — Когда они (власть) не могут достать людей за рубежом, то преследуют обычных белорусских граждан, кто просто высказывает свою точку зрения.





По мнению оппозиционного политика, Евросоюз и США не должны сбрасывать со счетов диалоговый процесс и политические консультации. — Ребята, которые уехали, находятся в определенной безопасности. Они себе могут позволить все что угодно, но мы находимся в другой ситуации. И если мы для этих людей не товар, если мы белорусы - это что-то единое, то необходимо вырабатывать общую повестку, общую стратегию по движению внутри страны и за ее пределами, чего сейчас, к сожалению нет.





Андрей Дмитриев высказался за необходимость адекватности.





— Я не понимаю историю с закрытым небом для белорусов. Кого наказали? Вся власть уже итак в списках невыездных. Наказали исключительно самих белорусов. Я считаю это неправильным.





Политик напомнил, что санкции Запада планировались, как один из инструментов политики, а де-факто сегодня превратились в единственный инструмент, или сильно превосходящий все остальные. По мнению Андрея Дмитриева, поддержка белорусского общества - это самое важное, что сейчас необходимо делать. Программы поддержки должны начинаться от дистанционных программ обучения и получения высшего образования до поддержки малого и среднего бизнеса.





— ЕС и США не нужно гнаться за количеством санкционных пакетов, а вдумчиво думать, что делать,— заявил лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев.





На его взгляд, сейчас политика двух сторон - это политика изоляции. А в итоге страдают белорусы.