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Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси с призывом срочно ввести 5-й пакет санкций

Европарламент 7 октября принял резолюцию по Беларуси.

Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси с призывом срочно ввести 5-й пакет санкций
Европарламент принял резолюцию по Беларуси с призывом срочно ввести 5-й пакет санкций и применить принцип универсальной юрисдикции.

За проголосовали 506 депутатов, брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
В опубликованном документе присутствует большое количество пунктов об осуждении действий режима в Беларуси и солидарности с демократической оппозицией. 

Вот кратко главные из них.

Какие решения по Беларуси принял Европарламент:

Призвал ввести 5-й пакет санкций, сосредоточив внимание на физических и юридических лицах, причастных к репрессиям и торговле людьми, а также устранить лазейки для обхода санкций;

На заседании Евросовета 21–22 октября согласовать стратегический подход к санкциям против режима в Беларуси, включающий переход от поэтапного подхода к более решительному;

Призвал усилить адресные экономические санкции и расшить их на: 

- сталелитейный, лесной и химический сектора экономики,

- гос.банки, Беларуськалий, Белтелеком, 

- а также запретить импорт продуктов, которые производятся заключенными в исправительных колониях;

Призвал объявить сотрудников КГБ на территории ЕС персонами нон грата;

Предложил членам ЕС отозвать для консультаций своих послов из Минска в качестве политического сигнала режиму Лукашенко и отказать беларусским дипломатам в аккредитации в ЕС;

Призвал оказать дипломатическое давление на страны происхождения мигрантов;

Призвал ограничить выделение средств режиму Лукашенко и заморозить любое сотрудничество с ним; 

а также принял к сведению постоянные инвестиции недемократических стран, особенно России и Китая, в Беларусь;

Заявил, что Кремль причастен к организации мигрантского кризиса на границах Беларуси с ЕС;

Европарламент отвергает все соглашения, заключенные Лукашенко от имени белорусского государства, особенно после 5 ноября 2020 года;

Если Кремль продолжит свою текущую политику в отношении Беларуси, ЕС должен будет ввести дополнительные меры сдерживания в отношении России;

Призвал ЕС предоставить возможность для создания демократического представительства Беларуси в Брюсселе и предлагает другим членам ЕС предоставить официальную аккредитацию белорусскому демократическому представительству;

Призвал членов ЕС активно применять принцип универсальной юрисдикции и готовить судебные дела против белорусских должностных лиц, ответственных или причастных к насилию и репрессиям, включая Александра Лукашенко;

Призвал рассмотреть возможность передачи дела Беларуси в Международный Суд на основании нарушений Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции ООН против пыток, совершенных режимом Лукашенко;

Призвал упростить процедуры получения виз и проживания для тех, кто бежит из Беларуси по политическим причинам.
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