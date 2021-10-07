Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси с призывом срочно ввести 5-й пакет санкций
Европарламент 7 октября принял резолюцию по Беларуси.
Европарламент принял резолюцию по Беларуси с призывом срочно ввести 5-й пакет санкций и применить принцип универсальной юрисдикции.
За проголосовали 506 депутатов, брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
В опубликованном документе присутствует большое количество пунктов об осуждении действий режима в Беларуси и солидарности с демократической оппозицией.
Вот кратко главные из них.
Какие решения по Беларуси принял Европарламент:
Призвал ввести 5-й пакет санкций, сосредоточив внимание на физических и юридических лицах, причастных к репрессиям и торговле людьми, а также устранить лазейки для обхода санкций;
На заседании Евросовета 21–22 октября согласовать стратегический подход к санкциям против режима в Беларуси, включающий переход от поэтапного подхода к более решительному;
Призвал усилить адресные экономические санкции и расшить их на:
- сталелитейный, лесной и химический сектора экономики,
- гос.банки, Беларуськалий, Белтелеком,
- а также запретить импорт продуктов, которые производятся заключенными в исправительных колониях;
Призвал объявить сотрудников КГБ на территории ЕС персонами нон грата;
Предложил членам ЕС отозвать для консультаций своих послов из Минска в качестве политического сигнала режиму Лукашенко и отказать беларусским дипломатам в аккредитации в ЕС;
Призвал оказать дипломатическое давление на страны происхождения мигрантов;
Призвал ограничить выделение средств режиму Лукашенко и заморозить любое сотрудничество с ним;
а также принял к сведению постоянные инвестиции недемократических стран, особенно России и Китая, в Беларусь;
Заявил, что Кремль причастен к организации мигрантского кризиса на границах Беларуси с ЕС;
Европарламент отвергает все соглашения, заключенные Лукашенко от имени белорусского государства, особенно после 5 ноября 2020 года;
Если Кремль продолжит свою текущую политику в отношении Беларуси, ЕС должен будет ввести дополнительные меры сдерживания в отношении России;
Призвал ЕС предоставить возможность для создания демократического представительства Беларуси в Брюсселе и предлагает другим членам ЕС предоставить официальную аккредитацию белорусскому демократическому представительству;
Призвал членов ЕС активно применять принцип универсальной юрисдикции и готовить судебные дела против белорусских должностных лиц, ответственных или причастных к насилию и репрессиям, включая Александра Лукашенко;
Призвал рассмотреть возможность передачи дела Беларуси в Международный Суд на основании нарушений Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции ООН против пыток, совершенных режимом Лукашенко;
Призвал упростить процедуры получения виз и проживания для тех, кто бежит из Беларуси по политическим причинам.
17:41 07/10/2021
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