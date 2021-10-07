Европарламент принял резолюцию по Беларуси с призывом срочно ввести 5-й пакет санкций и применить принцип универсальной юрисдикции.

За проголосовали 506 депутатов, брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Вот кратко главные из них.

Какие решения по Беларуси принял Европарламент:





Призвал ввести 5-й пакет санкций, сосредоточив внимание на физических и юридических лицах, причастных к репрессиям и торговле людьми, а также устранить лазейки для обхода санкций;





На заседании Евросовета 21–22 октября согласовать стратегический подход к санкциям против режима в Беларуси, включающий переход от поэтапного подхода к более решительному;





Призвал усилить адресные экономические санкции и расшить их на:





- сталелитейный, лесной и химический сектора экономики,





- гос.банки, Беларуськалий, Белтелеком,





- а также запретить импорт продуктов, которые производятся заключенными в исправительных колониях;





Призвал объявить сотрудников КГБ на территории ЕС персонами нон грата;





Предложил членам ЕС отозвать для консультаций своих послов из Минска в качестве политического сигнала режиму Лукашенко и отказать беларусским дипломатам в аккредитации в ЕС;





Призвал оказать дипломатическое давление на страны происхождения мигрантов;





Призвал ограничить выделение средств режиму Лукашенко и заморозить любое сотрудничество с ним;





а также принял к сведению постоянные инвестиции недемократических стран, особенно России и Китая, в Беларусь;





Заявил, что Кремль причастен к организации мигрантского кризиса на границах Беларуси с ЕС;





Европарламент отвергает все соглашения, заключенные Лукашенко от имени белорусского государства, особенно после 5 ноября 2020 года;





Если Кремль продолжит свою текущую политику в отношении Беларуси, ЕС должен будет ввести дополнительные меры сдерживания в отношении России;





Призвал ЕС предоставить возможность для создания демократического представительства Беларуси в Брюсселе и предлагает другим членам ЕС предоставить официальную аккредитацию белорусскому демократическому представительству;





Призвал членов ЕС активно применять принцип универсальной юрисдикции и готовить судебные дела против белорусских должностных лиц, ответственных или причастных к насилию и репрессиям, включая Александра Лукашенко;





Призвал рассмотреть возможность передачи дела Беларуси в Международный Суд на основании нарушений Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции ООН против пыток, совершенных режимом Лукашенко;





Призвал упростить процедуры получения виз и проживания для тех, кто бежит из Беларуси по политическим причинам.







