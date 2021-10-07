



Об этом он заявил в эфире польской радиостанции Wnet.





«Обсуждается пятый транш санкций на европейском уровне», — сказал Мартин Пшидач, отвечая на вопрос, какие действия предпринимает Польша в связи с миграционной ситуацией на польско-белорусской границе.





По словам Пшидача, уже было несколько пакетов индивидуальных санкций и один экономический.





«Также США в последнее время ввели дополнительные экономические санкции, которые вскоре вступят в силу (в ноябре-декабре)», — добавил он.





«Думаю, что это будет очень чувствительно для режима Лукашенко. Плюс, конечно, дипломатическое давление, давление международных организаций, которые, на мой взгляд, должны в первую очередь активизироваться на минском направлении», — отметил Пшидач.