МИД Польши: Пятый пакет санкций будет очень чувствительным для режима
Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что ведется обсуждение пятого пакета санкций Евросоюза против властей Беларуси в связи с миграционной ситуацией на границе.
Об этом он заявил в эфире польской радиостанции Wnet.
«Обсуждается пятый транш санкций на европейском уровне», — сказал Мартин Пшидач, отвечая на вопрос, какие действия предпринимает Польша в связи с миграционной ситуацией на польско-белорусской границе.
По словам Пшидача, уже было несколько пакетов индивидуальных санкций и один экономический.
«Также США в последнее время ввели дополнительные экономические санкции, которые вскоре вступят в силу (в ноябре-декабре)», — добавил он.
«Думаю, что это будет очень чувствительно для режима Лукашенко. Плюс, конечно, дипломатическое давление, давление международных организаций, которые, на мой взгляд, должны в первую очередь активизироваться на минском направлении», — отметил Пшидач.
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17:16 07/10/2021
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