Куда подевались лидеры "старой" оппозиции: их судьбы складываются по-разному
В Беларуси ликвидированы или находятся в стадии ликвидации традиционные оппозиционные партии и структуры. При этом об их лидерах в последнее время слышно все меньше и меньше.
Между тем то, как складываются судьбы давних оппонентов режима Лукашенко, вполне отражают общую картину в Беларуси: кто-то на свой страх и риск остается и работает дома, кто-то решил покинуть страну, а кто-то и вовсе угодил за решетку.
UDF рассказывает, где теперь лидеры «старой» оппозиции.
БХД: один сопредседатель в тюрьме, двое – за границей
Спустя почти год после задержания Павел Северинец, признанный политзаключенным, получил семь лет колонии усиленного режима. Что не стало удивительным: основатель «Молодого фронта» был известен как уличный лидер и был для режима особо опасен.
Другой сопредседатель БХД Ольга Ковалькова еще год назад покинула страну, после того как вошла в Координационный совет. За границей политик продолжила работать на Светлану Тихановскую, которой помогала еще во время президентских выборов.
В январе Ковалькову госпитализировали с коронавирусом в Варшаве, а летом она на ряду с Тихановской и Марией Колесниковой получила польскую национальную премию за общественно-политическую активность и заслуги перед гражданском обществом Яна Новака-Езераньского.
О Виталии Рымашевском давно ничего не было слышно, но на днях он рассказал, что уже около месяца находится за границей. По словам политика, он не в эмиграции, а в рабочей командировке.
ОГП: Козлов отбывает срок, Лебедько – в Вильнюсе
Весной председатель ОГП Николай Козлов отсидел 15 суток. А в августе был осужден на три месяца ареста по статье о разглашении данных предварительного следствия – сидеть ему осталось меньше месяца.
Бывший председатель партии Анатолий Лебедько перебрался в Вильнюс, где его функции представителя Тихановской по конституционной реформе были расширены – теперь политик будет работать с национальными парламентами и международными парламентскими организациями.
Связи с ОГП Лебедько не рвет: в сентябре он сообщил о возобновлении работы офиса партии в Минске.
«Говори правду»: Дмитриев активничает дома
Экс-кандидат в президенты, несмотря на политические репрессии, продолжает оставаться на виду. Беларусь он не покинул (у Андрея Дмитриева двое сыновей-школьников) и даже пытался зарегистрировать новую партию.
Политик регулярно выступает со стримами в Фейсбуке, где продолжает анализировать ситуацию и критиковать власти.
БНФ: Костусев болеет в тюрьме
Политик в неволе с апреля, после появления обвинения в участии в заговоре с целью свержения власти. Абсурдность ситуации подчеркивается еще и тем, что с политиком, несмотря на громкое обвинение, уже давно следственных действий не проводится.
В августе 64-летнего политика обследовали для диагностики онкозаболевания, но результаты семье не сообщили. Григорий Костусев также переболел коронавирусом.
И.о. председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков по крайней мере до недавнего времени находился в Беларуси.
«За свободу»: Губаревич уехал из страны
В июле силовики пришли с обыском по месту прописки политика, где живет его бывшая супруга. Тогда Юрий Губаревич сообщил, что не прячется. Но недавно лидер движения «За свободу» выехал за границу и побывал с визитом в Стокгольме.
Из постов в Фейсбуке можно сделать вывод, что в ближайшее время возвращения Губаревича в Беларусь ожидать не стоит.
«Грамада»: Борисов остается в Беларуси
Весной лидер БСДП (Грамада) Игорь Борисов отсидел 15 суток после подачи коллективной заявки на проведение Дня Воли. В июне его допросили в Следственном комитете по делу жлобинского члена партии Петра Константинова. Затем политик был замечен на футбольном матче.
Недавно Борисов поделился письмом, которое получил от Григория Костусева.
«Народная Грамада»: Статкевичу грозит большой срок
Если над Северинцем суд уже состоялся, но над Статкевичем все еще продолжается. По версии следствия, политик «разработал план по методичке Шарпа и опубликовал его на сайте «Нарадной Грамады», чтобы «под видом пикетов по сбору подписей проводить незаконные мероприятия».
Статкевичу грозит до 15 лет лишения свободы. Политик отказался участвовать в судебном процессе.
17:04 07/10/2021
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