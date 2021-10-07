Между тем то, как складываются судьбы давних оппонентов режима Лукашенко, вполне отражают общую картину в Беларуси: кто-то на свой страх и риск остается и работает дома, кто-то решил покинуть страну, а кто-то и вовсе угодил за решетку.





UDF рассказывает, где теперь лидеры «старой» оппозиции.





БХД: один сопредседатель в тюрьме, двое – за границей

Спустя почти год после задержания Павел Северинец, признанный политзаключенным, получил семь лет колонии усиленного режима. Что не стало удивительным: основатель «Молодого фронта» был известен как уличный лидер и был для режима особо опасен.





Другой сопредседатель БХД Ольга Ковалькова еще год назад покинула страну, после того как вошла в Координационный совет. За границей политик продолжила работать на Светлану Тихановскую, которой помогала еще во время президентских выборов.





В январе Ковалькову госпитализировали с коронавирусом в Варшаве, а летом она на ряду с Тихановской и Марией Колесниковой получила польскую национальную премию за общественно-политическую активность и заслуги перед гражданском обществом Яна Новака-Езераньского.





О Виталии Рымашевском давно ничего не было слышно, но на днях он рассказал, что уже около месяца находится за границей. По словам политика, он не в эмиграции, а в рабочей командировке.





ОГП: Козлов отбывает срок, Лебедько – в Вильнюсе

Весной председатель ОГП Николай Козлов отсидел 15 суток. А в августе был осужден на три месяца ареста по статье о разглашении данных предварительного следствия – сидеть ему осталось меньше месяца.





Бывший председатель партии Анатолий Лебедько перебрался в Вильнюс, где его функции представителя Тихановской по конституционной реформе были расширены – теперь политик будет работать с национальными парламентами и международными парламентскими организациями.





Связи с ОГП Лебедько не рвет: в сентябре он сообщил о возобновлении работы офиса партии в Минске.





«Говори правду»: Дмитриев активничает дома

Экс-кандидат в президенты, несмотря на политические репрессии, продолжает оставаться на виду. Беларусь он не покинул (у Андрея Дмитриева двое сыновей-школьников) и даже пытался зарегистрировать новую партию.





Политик регулярно выступает со стримами в Фейсбуке, где продолжает анализировать ситуацию и критиковать власти.





БНФ: Костусев болеет в тюрьме

Политик в неволе с апреля, после появления обвинения в участии в заговоре с целью свержения власти. Абсурдность ситуации подчеркивается еще и тем, что с политиком, несмотря на громкое обвинение, уже давно следственных действий не проводится.





В августе 64-летнего политика обследовали для диагностики онкозаболевания, но результаты семье не сообщили. Григорий Костусев также переболел коронавирусом.





И.о. председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков по крайней мере до недавнего времени находился в Беларуси.





«За свободу»: Губаревич уехал из страны

В июле силовики пришли с обыском по месту прописки политика, где живет его бывшая супруга. Тогда Юрий Губаревич сообщил, что не прячется. Но недавно лидер движения «За свободу» выехал за границу и побывал с визитом в Стокгольме.





Из постов в Фейсбуке можно сделать вывод, что в ближайшее время возвращения Губаревича в Беларусь ожидать не стоит.





«Грамада»: Борисов остается в Беларуси

Весной лидер БСДП (Грамада) Игорь Борисов отсидел 15 суток после подачи коллективной заявки на проведение Дня Воли. В июне его допросили в Следственном комитете по делу жлобинского члена партии Петра Константинова. Затем политик был замечен на футбольном матче.





Недавно Борисов поделился письмом, которое получил от Григория Костусева.





«Народная Грамада»: Статкевичу грозит большой срок

Если над Северинцем суд уже состоялся, но над Статкевичем все еще продолжается. По версии следствия, политик «разработал план по методичке Шарпа и опубликовал его на сайте «Нарадной Грамады», чтобы «под видом пикетов по сбору подписей проводить незаконные мероприятия».





Статкевичу грозит до 15 лет лишения свободы. Политик отказался участвовать в судебном процессе.