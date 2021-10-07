+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко вдруг вспомнил о выборах и Тихановской

Лукашенко 7 октября во время совещания по противодействию санкциям заявил, что социологические исследования подтверждают его победу.


"Я внимательно отслеживаю СМИ. И в России, и в Америке, и в Европе, и в Беларуси. В Беларуси западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда. И признают, что действующий президент однозначно победил", - утверждает Лукашенко.

Что касается западных санкций, он подчеркнул, что очередные попытки ограничить и запугать оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции: 

"Это уже почувствовали на себе и Прибалтийские страны, и Польша, и Украина. Мы по многим каналам поддерживаем контакты с представителями этих государств, и они в один голос об этом говорят. Да и не только они", - говорит он.

Он отметил, что Беларусь географически находится не где-то в углу планеты или какого-то региона, а на самом перекрестке. "И закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно. Это безумство", - уверен Лукашенко.

Согласно официальным данным Центризбиркома, с результатом более 80% голосов на выборах в 2020 году победил Александр Лукашенко, Светлана Тихановская набрала чуть более 10% голосов.

После оглашения официальных результатов выборов в Беларуси начались акции протеста. По мнению протестующих, результаты голосования были массово сфальсифицированы, многие беларусы считают, что Тихановская набрала большинство голосов и должна считаться избранным президентом страны. 

11 августа Светлана Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси и находится сейчас в Литве.
Источник: smartpress.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]