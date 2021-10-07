



"Я внимательно отслеживаю СМИ. И в России, и в Америке, и в Европе, и в Беларуси. В Беларуси западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда. И признают, что действующий президент однозначно победил", - утверждает Лукашенко.





Что касается западных санкций, он подчеркнул, что очередные попытки ограничить и запугать оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции:





"Это уже почувствовали на себе и Прибалтийские страны, и Польша, и Украина. Мы по многим каналам поддерживаем контакты с представителями этих государств, и они в один голос об этом говорят. Да и не только они", - говорит он.





Он отметил, что Беларусь географически находится не где-то в углу планеты или какого-то региона, а на самом перекрестке. "И закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно. Это безумство", - уверен Лукашенко.





Согласно официальным данным Центризбиркома, с результатом более 80% голосов на выборах в 2020 году победил Александр Лукашенко, Светлана Тихановская набрала чуть более 10% голосов.





После оглашения официальных результатов выборов в Беларуси начались акции протеста. По мнению протестующих, результаты голосования были массово сфальсифицированы, многие беларусы считают, что Тихановская набрала большинство голосов и должна считаться избранным президентом страны.





11 августа Светлана Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси и находится сейчас в Литве.







