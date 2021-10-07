Валерий Карбалевич. — Иррациональный мотив — это тяжелая травма, которую получил Лукашенко от протестов прошлого года. — Каток репрессий не останавливается, и вызван он комплексом рациональных и иррациональных мотивов, — отмечает в экспресс-комментарии « Cалідарнасці » политический обозреватель. — Иррациональный мотив — это тяжелая травма, которую получил Лукашенко от протестов прошлого года.





Что касается рациональных соображений, возможны страх, угроза повторения массовых протестов, потому что он понимает, что люди, которые выходили на улицу, остались, и их настроения не поменялись.





Поэтому надо максимально нейтрализовать возможный потенциал для протеста, тем более, впереди намечаются электоральные кампании. Власти опасаются, чтобы не произошло то же, что случилось в ходе прошлогодних президентских выборов.





Кроме того, присутствует желание насолить Западу. Вы вводите санкции — мы в ответ будем уничтожать гражданское общество.





Что касается последних событий — трагедии с перестрелкой, появился хороший повод, и власти им воспользовались. Они создают культ силовых структур.





Силовые структуры в Беларуси неприкосновенны. Они имеют презумпцию правоты, не подлежат никакому наказанию. Что бы они ни делали, они всегда имеют на это право. Это особая каста, которая должна быть неприкосновенна.





Такой культ — важный фактор, который должен защищать режим от его оппонентов.





Потому что силовые структуры — это главна опора режима. Любое покушение на представителя силовых структур карается очень жестоко.





С другой стороны, все жертвы силовых структур — априори преступники. Поэтому и разрушаются мемориалы Александра Тарайковского, Романа Бондаренко. Теперь любые попытки не то, что героизировать убитого Зельцера, а даже просто признать его жертвой трагедии, караются жестоко.







