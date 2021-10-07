











Как стало известно, тайная операция прошла в сентябре. Агенты «Моссада» похитили иранского генерала, который на тот момент находился в Сирии, и вывезли его на территорию одной из африканских стран, название которой не раскрывается. Там военного допросили, а затем отпустили. Другие подробности не приводятся.





Уточняется, что главной целью операции был сбор информации, позволившей бы установить, что именно произошло со штурманом Роном Арадом, который пропал в 1986 году после того, как его самолет был сбит в небе над Ливаном. При этом изначально в СМИ появились сообщения о том, что операция разведки оказалась неудачной, а глава «Моссада» Давид Барнеа якобы признал ее провалом.





Однако затем местные СМИ сообщили, что в письме, которое Барнеа направил сотрудникам «Моссада», данная спецоперация описывалась как крупный успех. Несколько источников в разведке также подтвердили, что «Моссад» полностью выполнил свою миссию, и операция стала одной из самых важных и успешных из всех, что предпринимались израильской разведкой для поиска достоверной информации о судьбе Арада.





Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе своего выступления на открытии зимней сессии Кнессета отметил, что указанная спецоперация была сложной и масштабной. При этом его канцелярия опубликовала заявление, в котором также описала операцию как успешную.



