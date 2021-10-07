+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Вот и встретятся два одиночества: Лукашенко захотелось пообщаться с Мадуро

Лукашенко в ближайшее время намерен встретиться с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. С учетом, что это его инициатива, то, видимо, не Мадуро приедет в Минск, а Лукашенко собрался в Каракас.


"Надо подготовить все необходимое для того, чтобы президенты могли в ближайшее время встретиться и застолбить направления нашего сотрудничества", - заявил Лукашенко на совещании по противодействию санкциям в четверг в Минске.

Перед совещанием Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом (старший брат экс-президента Уго Чавеса).

"Мы единодушно заявили о том, что нам надо восстанавливать тот уровень отношений, который у нас был, и значительно превосходить его. В Венесуэле есть все то, что нам нужно. У нас есть все то, что нужно Венесуэле. Что нас сдерживает? Надо найти пути взаиморасчетов, зачетов и так далее и возобновлять торговлю", - отметил Лукашенко.

Ранее на встрече со спецпосланником Лукашенко заявил, что сторонам необходимо "подвергнуть ревизии" двусторонние отношения.

"Дело не в тех санкциях, которые введены против Венесуэлы и Беларуси. У нас есть очень серьезная, мощная база нашего сотрудничества, заложенная еще во времена Чавеса", - сказал Лукашенко

Однако стороны, по его словам, недостаточно используют эту базу. 
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]