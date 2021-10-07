



"Надо подготовить все необходимое для того, чтобы президенты могли в ближайшее время встретиться и застолбить направления нашего сотрудничества", - заявил Лукашенко на совещании по противодействию санкциям в четверг в Минске.





Перед совещанием Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом (старший брат экс-президента Уго Чавеса).





"Мы единодушно заявили о том, что нам надо восстанавливать тот уровень отношений, который у нас был, и значительно превосходить его. В Венесуэле есть все то, что нам нужно. У нас есть все то, что нужно Венесуэле. Что нас сдерживает? Надо найти пути взаиморасчетов, зачетов и так далее и возобновлять торговлю", - отметил Лукашенко.





Ранее на встрече со спецпосланником Лукашенко заявил, что сторонам необходимо "подвергнуть ревизии" двусторонние отношения.





"Дело не в тех санкциях, которые введены против Венесуэлы и Беларуси. У нас есть очень серьезная, мощная база нашего сотрудничества, заложенная еще во времена Чавеса", - сказал Лукашенко





Однако стороны, по его словам, недостаточно используют эту базу.