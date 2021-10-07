Вот и встретятся два одиночества: Лукашенко захотелось пообщаться с Мадуро
Лукашенко в ближайшее время намерен встретиться с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. С учетом, что это его инициатива, то, видимо, не Мадуро приедет в Минск, а Лукашенко собрался в Каракас.
"Надо подготовить все необходимое для того, чтобы президенты могли в ближайшее время встретиться и застолбить направления нашего сотрудничества", - заявил Лукашенко на совещании по противодействию санкциям в четверг в Минске.
Перед совещанием Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом (старший брат экс-президента Уго Чавеса).
"Мы единодушно заявили о том, что нам надо восстанавливать тот уровень отношений, который у нас был, и значительно превосходить его. В Венесуэле есть все то, что нам нужно. У нас есть все то, что нужно Венесуэле. Что нас сдерживает? Надо найти пути взаиморасчетов, зачетов и так далее и возобновлять торговлю", - отметил Лукашенко.
Ранее на встрече со спецпосланником Лукашенко заявил, что сторонам необходимо "подвергнуть ревизии" двусторонние отношения.
"Дело не в тех санкциях, которые введены против Венесуэлы и Беларуси. У нас есть очень серьезная, мощная база нашего сотрудничества, заложенная еще во времена Чавеса", - сказал Лукашенко
Однако стороны, по его словам, недостаточно используют эту базу.
Источник: interfax.by
14:11 07/10/2021
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