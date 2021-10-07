За комментарии в соцсетях о погибшем сотруднике КГБ задержали уже около 200 человек. Об этом заявил сегодня министр внутренних дел Иван Кубраков.





"В интернете пишут призывы идти и убивать, не только сотрудников КГБ, но и других граждан, которые имеют другое мнение. Как только их задерживают, все вспоминают про свои семьи, про родных и близких. У всех есть семьи, и у сотрудника КГБ, который погиб при исполнении, тоже есть семья, он отдал свою жизнь за родину. Потому всех призываю задуматься, объединиться и жить спокойно в нашей стране. Хочу попросить руководителей предприятий, чтобы доводили до работников, как нужно себя вести на улице, и как нужно себя вести в интернете, - заявил Кубраков, которого цитирует "СБ. Беларусь сегодня".





Как ранее сообщал Следственный комитет, в отношении них возбуждены уголовные дела по арт. По ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти)и по ст. 130 УК (разжигание социальной розни).















