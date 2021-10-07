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Польские спецслужбы: Беларусь перестала принимать потенциальных нелегалов

Беларусь перестала принимать мигрантов, вылетающих в Минск из города Эрбиль на севере Ирака. Это касается в том числе и пассажиров, у которых уже есть беларуская виза.

Более того, МИД Беларуси приостановил прием заявлений на получение визы в "проблемных" странах.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.



"Миграционный путь в Польшу находится под контролем белорусских властей. По последней информации, Минск в настоящее время не принимает пассажиров, вылетающих из аэропорта Эрбиль (даже с уже выданной визой). 

Кроме того, Министерство иностранных дел Республики Беларусь приостановило прием заявлений на получение визы от граждан Египта, Ирана, Нигерии, Пакистана и Сирии", - написал он в своем Твиттере.
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