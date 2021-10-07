В редакции проводят памятные мероприятия и готовят к показу документальный фильм "Как убили Анну".





Политковская была застрелена в центре Москвы. Несмотря на то, что в связи с этим преступлением осуждены несколько человек, коллеги Политковской не считают дело раскрытым. Имена заказчиков убийства до сих пор не названы. А сегодня срок давности по делу истек.





Тело Анны Политковской с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве, где обозреватель "Новой газеты" жила вместе со своей семьей. Журналистка вошла в лифт, когда убийца выстрелил ей в грудь, а затем в голову. В лифте был найден брошенный пистолет Макарова.





Расследование убийства тогда взял под свой личный контроль генеральный прокурор России Юрий Чайка. Зампрокурора Москвы Вячеслав Росинский сообщал, что следователями рассматривается версия умышленного убийства Политковской, "сопряжённого с выполнением ею общественного долга".





Несколько человек были арестованы. В 2009 году суд присяжных оправдал всех подсудимых, однако позже Верховный суд отменил приговор и направил дело на доследование, процесс затянулся на несколько лет.





Наконец, 9 июня 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. В июне 2017 года Гайтукаев умер в тюрьме.





Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был признан посредником в преступлении и получил 20 лет колонии. Братья предполагаемого исполнителя убийства – следившие за Политковской Ибрагим и Джабраил Махмудовы – приговорены к 12 и 14 годам соответственно.





Ранее по делу об убийстве Политковской к 11 годам заключения был приговорен также бывший сотрудник московской милиции Дмитрий Павлюченков, признавший вину в организации слежки за журналисткой.





Защита отмечала, что следствие так и не объяснило, какой мотив был у осужденных. Кроме того, адвокат Мурад Мусаев неоднократно обращал внимание присяжных на снимок камеры видеонаблюдения, которая запечатлела предполагаемого убийцу. По словам Мусаева, признанный судом исполнителем убийства Рустам Махмудов не похож на человека, попавшего в объектив камеры.





Заказчик преступления до сих пор остаётся для следствия загадкой. В "Новой газете" уверены, что произошедшее могло быть связано с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым. Многие репортажи Политковской были посвящены именно нарушениям прав человека в Чечне.





По информации "Новой газеты", об убийстве Политковской изданию хотел что-то рассказать влиятельный чеченский деятель Сулим Ямадаев, однако не успел – его застрелили в Дубае в 2009 году. Его брат Руслан был убит годом ранее в центре Москвы.





Братья Ямадаевы, командиры батальона "Восток", упоминались защитой подсудимых среди возможных заказчиков убийства Политковской. Предполагалось, что журналистка могла задеть в своих статьях бизнес-интересы влиятельного клана, и за это ей отомстили.





Бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин неоднократно заявлял, что к убийству Политковской может быть причастен покойный олигарх Борис Березовский.





"Следователь беседовал со многими людьми из окружения олигарха Бориса Березовского, и большинство из них отмечали, что Борис Абрамович Березовский был крайне недоволен действиями Политковской. Он считал, что темой Чечни она стала заниматься с его благословения", – писал Маркин в своей книге "Самые громкие преступления XXI века в России".





Но семья и коллеги журналистки называли эту версию абсурдной.









Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов рассказал, как коллеги Анны Политковской будут вспоминать ее в пятнадцатую годовщину убийства:





– Мы открываем лабораторию памяти Ани Политковской в ее кабинете номер 307, к которому всегда стояла очередь из людей, которые нуждались в ее защите. Там сделано новое пространство о том, как расследовалось преступление: кто был убийцами, кто исполнителями, кто посредниками, кто был организатором преступления, их фотографии, оружие. Если хотите, это такая стена ФБР, как ее показывают в фильмах.





И для нас это очень важное пространство, потому что это Анин кабинет. По ее компьютеру идет круглосуточное мультимедиа с разными ее записями и фотографиями, это ее стол, и под этим столом, возле ее же кресла стоит ее сменная обувь, где она всегда и была.





Кроме того, у меня уже на столе лежит сигнальный экземпляр книги "За что?", которую выпустила редакция "Новой газеты". Книга как бы дает ответ, за что было решено с нею расправиться. Там собраны ее репортажи, а кроме того, в нее включен ход расследования и предисловие детей Ани – Илюши и Веры Политковских.





В ближайшее время на канале "Новой газеты" в ютьюбе мы выложим фильм "Как убили Анну". Там будет много новой, до этого не публиковавшейся информации и о расследовании убийства, и о том, какие были последние Анины дни. Этот фильм снят редакцией, нашей видеостудией, режиссер фильма – абсолютно замечательная Анна Артемьева, режиссер монтажа – Кирилл Сахарнов. И мы рассчитываем, что это будет большим событием.





–​ Верите ли вы, что имена заказчика убийства Анны Политковской будут когда-нибудь названы? И почему вы продолжаете настаивать на том, чтобы расследование было продолжено, почему для вас и ваших коллег это важно?





– У редакции нет срока давности в отношении убийства Политковской. Кроме того, еще 15 лет назад, когда убили Аню, президент Российской Федерации сказал, что заказчики преступления должны быть найдены. Значит, это обещание надо выполнять.





Я отправлял официальный запрос в Следственный комитет, продолжаются ли действия по поиску заказчика, не прекращено ли дело, мне ответили, что расследование продолжается. Поэтому это вопрос не веры или неверия, а это вопрос менеджмента.





–​ Что значит Анна Политковская для "Новой газеты", для российской журналистики и для российского общества в целом? Можно ли сейчас, спустя 15 лет после ее убийства, оценить, кого потеряла Россия?





– Российская литература и российская журналистика – это глубокое вовлечение в ход событий, участие в них и изменение. Это то, что философ Мераб Константинович Мамардашвили называл "усилиями сдвига", с тем чтобы жизнь менялась в лучшую сторону.





Вот Политковская была ярчайшим выразителем вот этого гуманистического направления. У нее была высочайшая эмпатия к людям, которые нуждались в ее помощи. Это такой редкий стык журналистики и правозащитной деятельности, и здесь она была, по-моему, первой величиной, – полагает главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.





Представляющая интересы семьи Анны Политковской адвокат Анна Ставицкая полагает, что точка в деле об убийстве журналистки до сих пор не поставлена:





– Я не раз озвучивала позицию потерпевших – детей Анны Политковской. Они четко заявляли, что будут довольны результатом расследования только тогда, когда будут найдены заказчики убийства их матери. Заказчики находятся на свободе, и следствие никуда не продвинулось и не нашло всех виновных в совершении этого ужасного убийства.





На скамье подсудимых в свое время оказались фигуранты, которые были привлечены к ответственности только благодаря деятельности "Новой газеты" и самих потерпевших. Двое фигурантов этого дела Павлюченков и Гайтукаев в первом процессе были главными свидетелями со стороны обвинения.





Только благодаря тому, что "Новая газета" совместно с потерпевшими представила следствию неопровержимые доказательства их причастности, эти люди оказались на скамье подсудимых.





Почему следствие не находит заказчика – причин много. Во-первых, нет такого следователя, который бы захотел расследовать это дело до конца. Более того, большинство из тех следователей, которые есть в Следственном комитете, просто на это не способны. Ну, и главное – в этом совершенно не заинтересована российская власть.





Все это и привело к тому, что до настоящего времени заказчик не найден и имя его не установлено. При этом мы видим, что следователи Следственного комитета четко выполняют тренд власти – и привлекают к уголовной ответственности всех, кого не лень, но только не того, кого действительно необходимо, – говорит адвокат Анна Ставицкая.







