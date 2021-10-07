Накануне была ликвидирована одна из последних правозащитных организаций «Правовая инициатива», в процессе ликвидации – «Звено». Юрист Павел Сапелко в интервью «Филину» высказался о новых реалиях, в которых сейчас приходится работать.





— Я бы говорил не об отсутствии в Беларуси правозащитных организаций, а о их ликвидациях по решению суда, — говорит собеседник. — Например, «Весна» с 2003 года действует без регистрации. Конечно, это усложняет работу, а сейчас привело к уголовному преследованию лидеров «Весны», но само по себе решение о ликвидации организации не приводит к остановке деятельности.





Насколько я знаю, практически все правозащитные организации, которые были ликвидированы в Беларуси, продолжили свою работу. Сам процесс лишения регистрации полностью попадает в процесс по закрытию организаций гражданского общества. Мы сейчас говорим о более чем 250 ликвидированных организациях. К сожалению, многие не афишируют свои проблемы.





Я бы не сказал, что давление именно на правозащитников — ликвидируются все заметные организации. Правозащитных организаций было ликвидировано в пределах десяти. На общем фоне это не дает права говорить, что это охота только на правозащитников.





Правозащитник отмечает, что деятельность некоторых организаций приостановлена, а не ликвидирована.





— Безусловно, работа будет затруднена, но уголовной ответственности за деятельности от имени незарегистрированной организации сейчас нет, — продолжает Павел Сапелко. — Трудно будет тем, кто работал в контакте с государственными органами, продвигали там повестку прав человека.





Все равно считаю, что вакуума нет. Мы никогда не надеялись на государство как тот институт, который защищает права человека. У нас нет национального правозащитного механизма, того же омбудсмена. Для большинства правозащитных организаций лишение регистрации не будет причиной прекратить деятельность.