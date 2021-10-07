



Председательствующим при рассмотрении вопроса об отставке был глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, так как Разумкова ранее отстранили от этой деятельности, сообщает nv.ua





Выступая с трибуны Рады, Разумков заявил, что принципы, с которыми он пришел на свой пост, остались неизменными, в то же время Слуга народа их изменила.





«Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии, к которому мы шли, стал принципом власти большинства, принцип верховенства права и закона изменился на политическую целесообразность, принцип права на собственную позицию и свободу слова сменил принцип «кто не с нами, тот против нас» принцип «закон один для всех» стал принципом «друзьям — все, врагам — закон». А принцип «оффшоры для власти — позор» стал принципом «ничего страшного, у каждого ФОПа они есть», — сказал Разумков.









После этого глава партии Слуга народа Александр Корниенко раскритиковал Разумкова. Он заявил, что к работе спикера есть множество вопросов и Рада превратилась в «тормоз реформ».





Корниено подчеркнул, что Разумков «отступил от общих принципов, больше не является членом нашей команды и соответственно не может представлять нашу партию на такой высокой должности».





Конфликт Разумкова со Слугой народа

До парламентских выборов в течение полугода Разумков был лидером партии Слуга народа и под первым номером прошел в Раду по ее списку. При избрании спикером парламента в августе 2019 года он получил рекордную поддержку — 382 голоса.





Однако в конце сентября 2021 года именно фракция Слуга народа инициировала сбор подписей за отставку Разумкова с должности спикера парламента. Глава фракции Давид Арахамия обвинил Разумкова в развязывании «регламентной войны» и заявил о различиях во взглядах.





Речь о том, что глава Рады критиковал процедуру принятия законопроекта президента Владимира Зеленского об олигархах, заявляя, что нардепы от Слуги народа нарушили регламент, и направил документ на рассмотрение в Венецианскую комиссию.





Разумков объяснял это тем, что не мог поступить иначе, так как этого требовала омбудсмен Людмила Денисова и оппозиционные фракции.





4 октября главы комитетов Рады демонстративно покинули заседание согласительного совета и публично раскритиковали работу Разумкова за то, что он позволил лидеру Европейской солидарности Петру Порошенко выступить с осуждением Зеленского, который накануне стал одним из фигурантов резонансного журналистского расследования об офшорах Pandora Papers.





На следующий день Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний. По его словам, это было сделано незаконно.





Что дальше?

Первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко ранее подчеркивал, что фракция поддержит возвращение к ним Дмитрия Разумкова, но считает, что тот сможет проявить себя как внефракционный депутат.





Сам Разумков говорил, что планирует «создать собственную команду» после отставки. Он не уточнил, с какими политическими силами планирует сотрудничать.





Он также предупредил, что обратится в суд, если монобольшинство попытается забрать у него депутатский мандат.