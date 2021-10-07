Она прокомментировала в Twitter закрытие правозащитных организаций.





5 октября Верховный суд ликвидировал правозащитную организацию "Правовая инициатива". И в тот же день Минский городской суд принял решение о закрытии правозащитной организацит "Звено". Представители "Звена" намерены обжаловать это решение. Это последняя неправительственная правозащитная организация, которая осталась в Беларуси. Ранее был ликвидирован Белорусский Хельсинский комитет.





"Режим лишил регистрации последнюю правозащитную неправительственную организацию в Беларуси, 1 из 275 закрытых с июля", — пишет Джули Фишер.

Такое отношение к правозащитникам на фоне злоупотреблений и железной хватки в правовой системе показывает, что власть понимает реальную угрозу. Она понимает, "что реальная угроза исходит от тех, кто ведет хронику нападений на граждан Беларуси", считает дипломат.





Джули Фишер планировала прибыть в Минск с января. Но до сих пор не может получить визу.





В феврале она посетила Вильнюс и Варшаву. Это не понравилось официальному Минску. Глава МИД РБ Владимир Макей, комментируя ту поездку, заявил, что в Минске хотели бы видеть американского посла, но если у Джули Фишер "есть какие-то предубеждения, связанные с вручением верительных грамот, то надо подумать еще".





Позднее он еще раз вернулся к ситуацию, уточнил, что, если дипломат "собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это".