"Вопрос, кому будет присуждена Нобелевская премия мира в этом году, становится практически главной мировой новостью за несколько дней до ее объявления. И это знак происходящих в мировой политике важных изменений. Знак резко возрастающего драматизма и «судьбоносности» происходящего, - пишет Кирилл Рогов.





- Мировая политика вновь становится острой как бритва. От чего мы, как будто, уже отвыкли.





Конечно, у Комитета есть вариант «Санта-Клауса» — присудить премию врачам, боровшимся с ковидом. Это будет культурно, уместно и бесконфликтно. Все вынуждены будут аплодировать — злодеи и жертвы, правые и левые, грязные и чистые.





Или «Репортерам без границ» — им можно присуждать ее каждый год, и будет уместно.





Но дальше в списке идут четыре имени, обозначающие четыре темы, вокруг которых реально выстроена мировая повестка сегодняшнего дня и его конфликты. Это Грета Тунберг, Black lives matter, Светлана Тихановская и Алексей Навальный.





В разных частях мира с разной силой искры вспыхивают на разных пунктах этого списка. Но это и есть мировая повестка. И мы, Россия, — мы снова «великая держава», потому что имеем отношение к почти его половине. Будем болеть за «наших».





Оба имени — Тихановская и Навальный — отсылают к проблеме резкого усиления в картине современного мира авторитаризма. Но это — кошерно выражаясь. На самом деле мы имеем дело не просто с усилением авторитаризма, но с резкой эскалацией используемого им насилия.





То, что происходит в Беларуси, это возрождение практик террора. Массовые аресты, пытки, запрет на имена, на знаки, выражение сочувствия. Сталинизм из бэк, конгратс.





В случае Навального премия имеет еще большую цену и потенциал конфликта. Цену — потому что призвана сыграть роль поддержки и щита. Навальный находится в руках тех, кто уже пытался его убить. И хроника объявленного убийства пишется на наших глазах. И все будут отвечать за результат, если Алексея убьют, в том числе — нобелевский комитет.





Но дело не только в этом. Имя Навального, пожалуй, самое конфликтное во всем этом конфликтном списке. И природу конфликта сам он обозначил в своих последних текстах.





Я уже говорил, что самое интересное и политически важное в «досье Пандоры» находится как раз в не-российской его части. Офшоры популярны не только в среде российского истэблишмента, для которого, как раз, их значимость снижается. «Досье Пандоры» обнажает нам проблемы современного «демократического мира».





Об этом же пишет в своих последних текстах из тюрьмы Навальный: усиление позиций авторитаризма в мире и флер коррупции, который, в восприятии человечества, все более окутывает истэблишмент западных, демократических стран — это взаимосвязанные вещи. Это единый процесс.





Хэллоу гайз, пока вы сами не верите, что свобода чуть-чуть важнее денег, саратовских тюрем, где администрация насилует заключенных, в мире будет становится больше и больше. И не делайте вид, что вы здесь ни при чем, пишет Навальный из колонии.





В девяностые годы среди российских интеллектуалов была очень популярна цитата из Иосифа Бродского: «но ворюга мне милей, чем кровопийца». Это значило, что хотя новые российские (демократические) власти достаточно коррумпированы, это гораздо лучше, чем власть рыцарей насилия тоталитарного режима. Сегодняшний мир перевернул максиму великого поэта: коррупция и насилие — две стороны одной медали.





Это и есть нерв проблемы, о которой пишет Навальный и ответ на которую придется давать Нобелевскому комитету. Да, конечно, он может сыграть сценарий «санта-клауса» и присудить премию врачам. Но мы будем знать, чего комитет не сделал, мы будем знать, что комитет ушел праздновать, а проблема осталась".