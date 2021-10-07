"Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.





В августе этого года портал TUT.BY и его аналоги в соцсетях и мессенджерах были признаны в Беларуси экстремистскими. Суд посчитал, что "информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды".





18 мая текущего года портал был заблокирован за публикацию запрещенной законодательством информации, в офис компании пришли сотрудники Департамента финансовых расследований.





Тогда в отношении должностных лиц "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По заявлениям правоохранителей, компания как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Решение об утрате "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые резидентам ПВТ, также было принято 18 мая.





15 сотрудников TUT.BY оказались в следственных изоляторах или под домашним арестом.