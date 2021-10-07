Скандал вокруг блокировки сайта «Комсомольской правды в Беларуси» и задержания журналиста Геннадия Можейко красноречиво продемонстрировал, что в белорусском обществе не угасают надежды на Кремль в части восстановления в нашей стране мира и справедливости, пишет gazetaby.com





В первые дни скандала едва ли не самым цитируемым стало заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который назвал блокировку сайта kp.by нарушением свободы слова («Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ»).





Отметился заявлением и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов: «Комсомольская правда» – любимая газета Путина, «поэтому я думаю, что реакция будет».





Поразительно, как эти высказывания породили не только надежду, а даже чуть ли не уверенность, что Кремль вмешается в ситуацию для восстановления законности и справедливости. Хотя своими реальными действиями руководство России раз за разом доказывает, что ему на это плевать.





В прошлом году в Москве много чего говорили после ареста Виктора Бабарико и возникновения дела «Белгазпромбанка». А упомянутый Песков назвал налет Николая Карпенкова с подчиненным на кафе в Минске «хулиганской выходкой».





И что же? Бабарико получил 14 лет, а Карпенков был повышен до поста заместителя главы МВД, откуда теперь угрожает, что силовики будут стрелять, если после проникновения в жилище не увидят поднятых рук.





Если публичные заявления из Кремля и служат какой-то цели, то скорее обелению своего образа в глазах белорусов и россиян, а никак не нормализации ситуации в нашей стране.





На слова Венедиктова о том, что Путин как-то отреагирует на возникшую ситуацию с «любимой газетой», напрашивался довольно очевидный ответ: хотел бы – уже отреагировал бы. Проблема ведь не была новой: «Комсомольской правде в Беларуси» уже год как нельзя распространяться через «Белсоюзпечать» и «Белпочту».





И с чего бы Кремлю защищать свободу слова в Беларуси, если в России от нее уже почти ничего не осталось. Зачистка медийного поля там продолжается, а автора антикоррупционных расследований Алексея Навального сначала отравили, а когда он выжил – упрятали за решетку.





Пока на Москву время от времени в белорусском обществе возлагают какие-то надежды, реальные действия Кремля носят совсем другой характер. По просьбе Лукашенко Путин в прошлом году сформировал резерв из подразделений Росгвардии и готов был бросить их в бой против белорусов. С тех пор он последовательно поддерживает существующий режим.





Белорусское общество избавилось от иллюзий насчет сущности режима Лукашенко, но продолжает частично жить в иллюзиях насчет политики Кремля.





Возможно, в августе 2020 года хватило бы всего несколько слов оттуда, чтобы чиновники и силовики в Беларуси перестали сопротивляться мирным демократическим переменам. В Минске уже стоял бы золотой памятник Путину, а благодарная страна навсегда осталась бы в политической орбите России.





С другой стороны, это дает некоторый шанс на будущее Беларуси как нормальной европейской страны. Только за последнее десятилетие из-за своей политики путинский режим окончательно потерял Грузию и сделал из Украины вражеское государство. Потеряет Россия и Беларусь, когда наше общество избавится от иллюзий и возникнет новый исторический шанс.