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Дроны узаконят. Гепрокуратура признала нападение на базу ОМОНа и хочет запретить дроны

В сентябре 2021 года с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Беларуси был совершен акт терроризма, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. В этой связи предлагается ужесточить правила использования и оборота дронов в стране.

С инициативой выступил генпрокурор Андрей Швед. Он проинформировал премьер-министра об отсутствии «надлежащего правового регулирования» БПЛА, а это, по мнению Шведа, «не способствует обеспечению общественной безопасности».

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры перечисляются инциденты с участием дронов. Так, в августе 2018 года над Минским морем на высоте около 900 метров при заходе на посадку зафиксировано опасное сближение Boeing-737-500 («Белавиа») с дроном, оператор которого не установлен, пишет reform.by
Фото: sudexpert.gov.by

«В прошлом и текущем годах фиксировались многочисленные факты противоправного использования таких устройств, а в сентябре 2021 года имел место акт терроризма с применением БПЛА», — признается Генпрокуратура.

Ранее о факте терроризма с применением дронов официально не сообщалось. При этом в сети распространялось видео атаки дронов на базу ОМОНа в Минске. Судя по видео, на территорию базы неизвестные сбросили две канистры с зажигательной смесью.

Генпрокуратура предлагает:

установить нормативные требования к сертификации и учету БПЛА и их операторов;
определить порядок оборота БПЛА с учетом их взлетной массы и назначения использования;
предусмотреть ответственность за несоблюдение вводимых требований.
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