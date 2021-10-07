С инициативой выступил генпрокурор Андрей Швед. Он проинформировал премьер-министра об отсутствии «надлежащего правового регулирования» БПЛА, а это, по мнению Шведа, «не способствует обеспечению общественной безопасности».





В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры перечисляются инциденты с участием дронов. Так, в августе 2018 года над Минским морем на высоте около 900 метров при заходе на посадку зафиксировано опасное сближение Boeing-737-500 («Белавиа») с дроном, оператор которого не установлен, пишет reform.by

Фото: sudexpert.gov.by





«В прошлом и текущем годах фиксировались многочисленные факты противоправного использования таких устройств, а в сентябре 2021 года имел место акт терроризма с применением БПЛА», — признается Генпрокуратура.





Ранее о факте терроризма с применением дронов официально не сообщалось. При этом в сети распространялось видео атаки дронов на базу ОМОНа в Минске. Судя по видео, на территорию базы неизвестные сбросили две канистры с зажигательной смесью.





Генпрокуратура предлагает:





установить нормативные требования к сертификации и учету БПЛА и их операторов;

определить порядок оборота БПЛА с учетом их взлетной массы и назначения использования;

предусмотреть ответственность за несоблюдение вводимых требований.



















