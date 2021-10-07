"Определенные силы пытаются и будут пытаться посеять в белорусах страх, ненависть и неуверенность, чтобы тем самым дестабилизировать ситуацию в стране… Все это дело перемежается с какими-то политическими требованиями", - сказал Казакевич.





По его словам, "это классическое понимание терроризма как такового". Казакевич отметил, что не верит "раскаянию" авторов негативных комментариев в интернете и сравнил их поведение с "нашкодившими котятами", передает Интерфакс-Запад.





"Я смотрю в глаза этих людей: помимо морально-этической точки зрения, которая вообще не поддается никакому осмыслению, меня интересует их внутренний мотив. Я называю таких людей упырями: они, сидя на своих продавленных диванах, упиваются кровью. А когда их выволакиваешь на свет божий, как нашкодивших котят, - льют крокодиловы слезы. Это абсолютно не раскаяние", - сказал замглавы МВД. - "Все эти люди отвечают по закону", пишет afn.by





Он также сообщил, что и МВД, и КГБ сейчас занимаются нейтрализацией движений, открыто пропагандирующих идеи экстремизма и терроризма. Кроме того, они выявляют в интернете авторов комментариев с призывом уничтожать силовиков и членов их семей. При этом Казакевич подчеркнул, что у МВД Беларуси достаточно ресурсов и средств для деанонимизации и привлечения к ответственности всех комментаторов в интернете, призывающих к терроризму.