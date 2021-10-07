Среди прочего, вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске в ней назвали «актом государственного терроризма», пишет Телеграф





В проекте резолюции осуждаются:





«репрессии против мирного населения Беларуси, пытки и жестокое обращение, репрессии в отношении СМИ и Интернета, а также избиения, аресты и запугивание журналистов, блогеров и других независимых лиц в Беларуси»;





«политические процессы и жесткие и несправедливые судебные решения, недавно вынесенные Марии Колесниковой и Максиму Знаку»;





«расправа над правозащитным центром «Весна» и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению и снятию всех обвинений с правозащитников и волонтеров «Весны»;





«репрессии и враждебные действия властей против представителей польского меньшинства и польских школ в стране и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Анжелики Борис, журналиста Анджея Почобута и других политических заключенных».





Также в документе «считают захват и вынужденную посадку рейса Ryanair FR4978 в Минске актом государственного терроризма».





Кроме этого в проекте резолюции призывают страны-члены ЕС «коллективно объявить белорусских сотрудников КГБ на территории Европейского Союза персонами нон-грата», предлагает странам-членам ЕС «отозвать своих послов из Минска для консультаций и отказать белорусским дипломатам в аккредитации при ЕС».





А еще там говорится о срочности «разоблачения поддержки Россией насилия Лукашенко против народа Беларуси, а также ее участия в гибридных действиях режима Лукашенко против ЕС, включая использование мигрантов в политических целях».





Евродепутаты осудили контакты «между Лукашенко и Путиным с целью подготовки дорожных карт для более глубокой интеграции между Беларусью и Россией, включая прогрессивную милитаризацию Беларуси, и рассматривает это как нарушение суверенитета Беларуси».





Европарламент «призывает рассмотреть вопрос о передаче дела Беларуси в Международный Суд на основании Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции против пыток».





Европарламент «повторяет свой призыв к целевой программе помощи ЕС для помощи гражданскому обществу, независимым СМИ, академическим кругам и белорусской оппозиции в изгнании, а также жертвам политических репрессий и насилия со стороны полиции и тем, кто бежит от репрессивного режима».





Также в проекте резолюции призывают государства-члены ЕС «и далее упростить процедуры получения визы и проживания для тех, кто бежит из Беларуси по политическим мотивам или для тех, кто обращается за медицинской помощью в результате насилия».





Голосование по проекту постановления, подписанному четырьмя фракциями Европарламента, назначено на 7 октября.

30 сентября Александр Лукашенко дал интервью американскому телеканалу CNN. Канал выложил небольшой отрывок, где старший международный обозреватель CNN в России Мэттью Чанс спросил, не хочет ли Лукашенко воспользоваться моментом и извиниться перед белорусским народом «за нарушения прав человека».



