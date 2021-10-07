В Беларусь приехал старший брат Уго Чавеса
Спецпосланник президента Венесуэлы Адан Чавес Фриас, старший брат Уго Чавеса, посещает Беларусь, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на посольство Венесуэлы в Минске.
"В программе визита венесуэльского гостя - встреча с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко", - говорится в сообщении агентства.
Как ожидается, специальный представитель президента Боливарианской Республики Венесуэла выступит с лекцией "Идеи Боливара и Чавеса сегодня" в БГУ. Кроме того, предусматривается участие Адана Чавеса Фриаса в открытии выставки "Трансатлантик арт-мессидж", на которой в числе других будет представлена картина "Наш Уго".
Адан Чавес Фриас в Минск 6 октября и пробудет в Беларуси до 10 октября.
07:45 07/10/2021
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