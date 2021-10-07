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Политолога Ольгу Харламову вызвали на допрос в КГБ

Белорусский политолог Ольга Харламова предупредила о вызове на допрос в КГБ. Допрос должен пройти 7 октября утром.

«Дорогие друзья и френды, пост для ведома. Завтра утром меня допросит КГБ в качестве свидетеля по громкому делу. В наше время прогнозы – дело неблагодарное, так что если вдруг от меня будут странные посты и предложения, это не я!) Спасибо за понимание!», - написала юрист, магистр политологии Ольга Харламова на своей странице в FB.

О каком громком деле идет речь, не поясняется, пишет thinktanks.by
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