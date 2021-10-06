Предполагается, что в Беларуси до конца февраля 2022 года пройдет конституционный референдум, в ходе которого произойдет перераспределение полномочий от президента к другим ветвям власти.





На открытии сессии Палаты представителей 4 октября 2021 года ее спикер Владимир Андрейченко обратился к депутатам с призывом "организовать общественное обсуждение конституционных новаций и провести республиканский референдум так, чтобы его итогом стал общенациональный консенсус".





Таким образом якобы может быть поставлена точка в ситуации с президентскими выборами 2020 года, когда Центризбирком заявил о победе Александра Лукашенко, но ее не признали ни его главный соперник, кандидат в президенты Светлана Тихановская, ни Запад, а в Беларуси несколько месяцев проходили массовые акции протеста против итогов выборов, подавленные с помощью масштабных репрессий.





Некоторые наблюдатели считают, что с обновления конституции в Беларуси может быть начат транзит власти и трансформация политической системы. DW попросил высказаться на этот счет независимых экспертов.





Лукашенко не хочет запускать транзит власти

Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений (FIIA), в интервью DW высказал предположение, что "белорусское руководство не хочет в реальности запускать процесс транзита".





"Оно хочет переформатировать систему таким образом, чтобы Александр Лукашенко сохранил все властные рычаги и политические средства, которые позволили бы ему спокойно себя чувствовать в Беларуси после конституционных изменений", - говорит Мошес.





Если это так, то новая Конституция РБ вряд ли окажется удовлетворительной для как минимум половины населения страны, голосовавшей против Лукашенко в 2020 году и выходившей на акции протеста, считает эксперт.





Мошес подчеркивает: "Режим показал, что он собирается управлять разделенной страной всё более разделяющим ее образом, что будет провоцировать новые конфликты".





Директор минского института "Политическая сфера", политолог Андрей Казакевич в интервью DW согласился, что в теории обновление конституции могло бы стать серьезным шагом в преодолении политического кризиса и нормализации ситуации в Беларуси.





Но, по словам эксперта, это было бы возможно при включении в диалог как сторонников, так и противников Лукашенко.





"Разработка нового проекта конституции проходила в условиях репрессий, с беспрецедентным использованием насилия и введением неформального военного положения. Все это, конечно, делает атмосферу для проведения референдума еще более сложной и противоречивой с политической точки зрения", - подчеркнул Казакевич.





Политолог Дмитрий Болкунец в интервью DW сказал, что белорусские власти вполне возможно видят "возможность разрешить политический кризис за счет обновления конституции". "Но нужно посмотреть, как этот процесс будет проходить, насколько общество ее будет воспринимать всерьез и какие могут быть последствия", - подчеркнул эксперт.





Состоится ли референдум в 2022 году

28 сентября на встрече с членами конституционной комиссии Лукашенко заявил, что "есть вариант проекта нового Основного закона", но тут же признал, что нет принципиального решения вопроса по распределению полномочий, а значит собственно сути проекта все еще нет.





По мнению Болкунца, белорусские власти оттягивают время проведения конституционного референдума, и не исключено, что могут это мероприятие вновь отложить.





Вместе с тем политолог убежден, что Лукашенко попытается использовать голосование за новую конституцию как аргумент, что его правление является легитимным: дескать, что бы ни говорили, "но на президентских выборах меня поддержали, а по конституции - еще больше".





В свою очередь Аркадий Мошес не исключает вариант, когда будет объявлено, "что большинство людей проголосует против этих изменений в Конституцию РБ и таким образом останется старая конституция. И придраться будет очень трудно". В этом случае Лукашенко останется со старой конституцией и старым объемом полномочий.





Финский политолог считает, что на этой стадии белорусскому правящему режиму уже трудно будет совсем отказаться от конституционного референдума.





По словам Мошеса, затягивать его подготовку можно еще в течение достаточно длительного времени, пока режим не сочтет, что референдум является относительно безопасным для него мероприятием (в любом случае голосование будет точкой сбора для оппозиционных настроений), "но совсем отказаться от его проведения будет все-таки трудно и в силу той картинки, которая была нарисована перед Москвой".