"Показали высокие результаты по уничтожению живой силы противника" На учениях "Запад-2021" впервые использовали роботов
На учении "Запад-2021" некоторые образцы вооружений использовались впервые, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Глава Минобороны России в среду подвел итоги совместных маневров Беларуси и России. По его словам, в основу учения была положена отработка "новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов".
Шойгу отметил, что военным удалось многое опробовать на практике.
В частности, в военных учениях активно использовались беспилотники - для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведывательных подразделений.
"Успешно отработано дистанционное выведение из строя так называемой "стаи" ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника",- рассказал Шойгу.
По его словам, впервые были также применены ударные робототехнические комплексы "Платформа-М". На полигонах под Калининградом "дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях".
"Помимо этого, на полигоне Мулино (Нижегородская область РФ) в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки"Уран-9" и "Нерехта", - подчеркнул Шойгу.
Учение "Запад-2021" проходило с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти – в Беларуси. С белорусской стороны было задействовано почти 13 тысяч военнослужащих. В маневрах участвовали около 350 единиц военной техники, из них 140 танков, около 110 артиллерийских единиц и РСЗО, а также 30 самолетов и вертолетов.
В учениях на российской территории участвовали около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники - свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
Источник: sputnik.by
21:13 06/10/2021
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