Шойгу отметил, что военным удалось многое опробовать на практике.

В частности, в военных учениях активно использовались беспилотники - для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведывательных подразделений.





"Успешно отработано дистанционное выведение из строя так называемой "стаи" ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника",- рассказал Шойгу.





По его словам, впервые были также применены ударные робототехнические комплексы "Платформа-М". На полигонах под Калининградом "дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях".





"Помимо этого, на полигоне Мулино (Нижегородская область РФ) в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки"Уран-9" и "Нерехта", - подчеркнул Шойгу.





Учение "Запад-2021" проходило с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти – в Беларуси. С белорусской стороны было задействовано почти 13 тысяч военнослужащих. В маневрах участвовали около 350 единиц военной техники, из них 140 танков, около 110 артиллерийских единиц и РСЗО, а также 30 самолетов и вертолетов.





В учениях на российской территории участвовали около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники - свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.