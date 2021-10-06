Макей вспомнил об Уставе ООН
Тенденция применения Западом санкций к суверенным государствам противоречит положениям Устава ООН и ограничивает страны в устойчивом развитии, заявил министр иностранных дел Владимир Макей
"Наметившаяся негативная тенденция агрессивного применения западными странами односторонних принудительных мер в отношении других суверенных государств идет вразрез с положениями Устава ООН и противоречит ряду международных обязательств", - сказал Макей в ходе общеполитической дискуссии высокого уровня Конференции ЮНКТАД-15 в формате видеоконференции в среду.
Министра цитирует пресс-служба МИД Беларуси.
Более того, по его словам, "такие неправомерные действия коллективного Запада ограничивают возможности государств, находящихся под санкционным давлением, в устойчивом развитии, нарушают экономические и социальные права граждан этих государств".
"Применение односторонних принудительных мер особенно представляется неприемлемым в ситуации, когда человечество продолжает страдать от коронавирусной пандемии, а национальные экономики не могут в полной мере восстановиться", - отмечил Макей.
"Эта ситуация сохраняется вопреки призывам Генерального секретаря ООН воздержаться от ограничительных мер в сложный и непредсказуемый период существования мирового сообщества", - заявил он.
20:20 06/10/2021
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