В Беларуси 73 новых политзаключенных

Как напоминает "Вясна", с 29 сентября по 1 октября в разных городах Беларуси прошли массовые задержания людей, которые оставляли комментарии в интернете по поводу гибели Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.





Следственный комитет сообщил, что по этому делу уже задержано 136 человек. В отношении них возбуждены уголовные дела по арт. По ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти)и по ст. 130 УК (разжигание социальной розни).





Кто эти люди и почему правозащитные организации считают их дела политически мотивированными - читайте по ссылке



