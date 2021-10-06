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В Беларуси 73 новых политзаключенных

Все они - фигуранты "дела Зельцера".

В Беларуси 73 новых политзаключенных
Как напоминает "Вясна", с 29 сентября по 1 октября в разных городах Беларуси прошли массовые задержания людей, которые оставляли комментарии в интернете по поводу гибели Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.

Следственный комитет сообщил, что по этому делу уже задержано 136 человек. В отношении них возбуждены уголовные дела по арт. По ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти)и по ст. 130 УК (разжигание социальной розни).

Кто эти люди и почему правозащитные организации считают их дела политически мотивированными - читайте по ссылке

Список всех политзаключенных Беларуси и их истории тут
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