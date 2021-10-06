+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Карбалевич - о деле "Комсомолки": Россия подписала акт о капитуляции

"И эта страна претендует на статус великой державы?" Политолог Валерий Карбалевич прокомментировал дело "КП в Беларуси" и журналиста Геннадия Можейко.

Карбалевич - о деле "Комсомолки": Россия подписала акт о капитуляции
"Сначала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков два раза грозно помахал пальцем по адресу официального Минска по поводу блокировки сайта "Комсомольской правды в Беларуси". 

Вслед за ним в том же тоне высказались некоторые российские прогосударственные организации и полуофициальные лица. Главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин был сама непримиримость и непоколебимость.

Покушение было сильное. Казалось бы, пользуясь слабостью и большой зависимостью Лукашенко от России, для решения такого мелкого вопроса не потребуется много усилий.

Однако вдруг 5 октября московские владельцы "Комсомольской правды" решили закрыть белорусское представительство "любимой газеты Путина". Мало у кого было сомнение, что из Кремля был получен соответствующий сигнал. 

Фактически то подтвердил 6 октября тот же Песков заявив, что это «единственное правильное решение». 

Также пресс-секретарь президента России проговорил очень странную реплику. Мол, в Кремле хотели бы надеяться, что преследование корреспондента "Комсомольской правды" в Беларуси Геннадия Можейко не связано с его профессиональной деятельностью (?!)

Фактически все это означает подписание Россией акта о капитуляции. 

И эта страна претендует на статус великой державы?", - задает риторический вопрос Карбалевич.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]