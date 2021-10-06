"Сначала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков два раза грозно помахал пальцем по адресу официального Минска по поводу блокировки сайта "Комсомольской правды в Беларуси".





Вслед за ним в том же тоне высказались некоторые российские прогосударственные организации и полуофициальные лица. Главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин был сама непримиримость и непоколебимость.





Покушение было сильное. Казалось бы, пользуясь слабостью и большой зависимостью Лукашенко от России, для решения такого мелкого вопроса не потребуется много усилий.





Однако вдруг 5 октября московские владельцы "Комсомольской правды" решили закрыть белорусское представительство "любимой газеты Путина". Мало у кого было сомнение, что из Кремля был получен соответствующий сигнал.





Фактически то подтвердил 6 октября тот же Песков заявив, что это «единственное правильное решение».





Также пресс-секретарь президента России проговорил очень странную реплику. Мол, в Кремле хотели бы надеяться, что преследование корреспондента "Комсомольской правды" в Беларуси Геннадия Можейко не связано с его профессиональной деятельностью (?!)





Фактически все это означает подписание Россией акта о капитуляции.





И эта страна претендует на статус великой державы?", - задает риторический вопрос Карбалевич.



