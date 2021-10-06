Себастьян Курц во время визита в Минск





Обыски проходят в рамках дела по обвинениям в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции, передает Derstandard.at.





Сегодня несколько следователей вошли в офис партии в центре Вены с ордером на обыск объемом более 100 страниц. Обыск также прошел в канцелярии главы правительства.





Основное внимание уделяется канцлеру Курцу и его ближайшему окружению: советнику Стефану Штайнеру, специалисту по связям со СМИ Джеральду Флейшманну. Также в списке подозреваемых генсек Минфина Томас Шмид, экс-министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.





Речь идет о соглашениях о сотрудничестве в области рекламы и СМИ на общую сумму около 1,3 миллиона евро. По версии обвинения, в результате были использованы возможности влиять на содержание и время публикаций.





Тогдашний генсек Минфина Томас Шмид и пресс-секретарь обещали «преимущества для Себастьяна Курца, группы его ближайших приближенных и ÖVP».





В свою очередь сама ÖVP назвала обвинения «ложными».