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Следователи пришли с обыском к канцлеру Австрии

В Австрии в офисе канцлера Себастьяна Курца и в штаб-квартире его Австрийской народной партии в Вене (ÖVP) проходят обыски.

Себастьян Курц во время визита в Минск

Обыски проходят в рамках дела по обвинениям в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции, передает Derstandard.at.

Сегодня несколько следователей вошли в офис партии в центре Вены с ордером на обыск объемом более 100 страниц. Обыск также прошел в канцелярии главы правительства. 

Основное внимание уделяется канцлеру Курцу и его ближайшему окружению: советнику Стефану Штайнеру, специалисту по связям со СМИ Джеральду Флейшманну. Также в списке подозреваемых генсек Минфина Томас Шмид, экс-министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.

Речь идет о соглашениях о сотрудничестве в области рекламы и СМИ на общую сумму около 1,3 миллиона евро. По версии обвинения, в результате были использованы возможности влиять на содержание и время публикаций. 

Тогдашний генсек Минфина Томас Шмид и пресс-секретарь обещали «преимущества для Себастьяна Курца, группы его ближайших приближенных и ÖVP».

В свою очередь сама ÖVP назвала обвинения «ложными».
Источник: naviny
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