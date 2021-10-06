+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Песков осторожно опроверг беларуское МВД

Кремль не располагает данными о том, что корреспондент «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в Минске, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Его слова передает Sputnik 

В Кремле также не знают о попытке Можейко покинуть Россию и вылететь в третью страну, добавил пресс-секретарь российского президента. Заметим, что ранее о такой версии заявили в беларуском МВД.

«Мы не имеем никаких юридических оснований заниматься защитой интересов этого журналиста, потому что он является гражданином Беларуси, и мы никоим образом не имеем права вмешиваться в его отношения с беларускими властями», — сказал Песков.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]