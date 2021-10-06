Песков осторожно опроверг беларуское МВД
Кремль не располагает данными о том, что корреспондент «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в Минске, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Его слова передает Sputnik
В Кремле также не знают о попытке Можейко покинуть Россию и вылететь в третью страну, добавил пресс-секретарь российского президента. Заметим, что ранее о такой версии заявили в беларуском МВД.
«Мы не имеем никаких юридических оснований заниматься защитой интересов этого журналиста, потому что он является гражданином Беларуси, и мы никоим образом не имеем права вмешиваться в его отношения с беларускими властями», — сказал Песков.
17:58 06/10/2021
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