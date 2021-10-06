



В Кремле также не знают о попытке Можейко покинуть Россию и вылететь в третью страну, добавил пресс-секретарь российского президента. Заметим, что ранее о такой версии заявили в беларуском МВД.





«Мы не имеем никаких юридических оснований заниматься защитой интересов этого журналиста, потому что он является гражданином Беларуси, и мы никоим образом не имеем права вмешиваться в его отношения с беларускими властями», — сказал Песков.



