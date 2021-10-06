НАТО вышлет восемь российских дипломатов
НАТО решила сократить российскую миссию
НАТО вышлет восемь российских дипломатов в ответ на подозрения во враждебной деятельности.
"НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность РФ, в том числе убийства и шпионаж. Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать", - написала редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс в Twitter.
Источник: ria.ru
17:28 06/10/2021
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