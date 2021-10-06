Беларуский кризис остается в центре внимания Запада, а также международных организаций как глобального, так и регионального масштабов, отмечают эксперты « Беларусь в фокусе ».





Западные страны и беларуский режим продолжают обмениваться взаимными обвинениями в организации гибридной агрессии и гуманитарного кризиса на беларуско-европейской границе.





Несмотря на жесткую риторику, Минск пытается наладить конфиденциальные каналы коммуникаций с западными столицами, однако без каких-либо видимых успехов, а также формулирует условия для будущего торга и диалога.





Попытка министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея наладить конфиденциальные каналы коммуникаций с западными партнерами на площадке ООН не принесла значимых результатов.





Как прогнозировалось ранее, наиболее важные переговоры с польской стороной, которые могли бы привести к деэскалации беларуско-польских и беларуско-европейских отношений, были сорваны ранее усилиями одной из групп силовой элиты, которая обнародовала их содержание через Юрия Воскресенского.





Акцент риторических баталий на площадках ООН тем временем сместился с упреков Минска в адрес Запада в сторону критики действий беларуской оппозиции в изгнании.





Тем временем демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская призвала поддержать специальный мандат Верховного комиссара ООН по правам человека для изучения нарушений прав человека в Беларуси и привлечения к ответственности виновных, а также предложила включить беларуский вопрос в повестку Совбеза ООН и рассмотреть в Третьем комитете Генеральной ассамблеи.





Реакция Запада не заставила себя долго ждать. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о создании постоянной группы или органа по ситуации с правами человека в Беларуси. Одной из его задач будет мониторинг положения мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища из нашей стране.





Еврокомиссия предлагает ужесточить условия въезда для беларуских чиновников. A Европейский парламент планирует обсудить внутриполитическую ситуацию в Беларуси по итогам года после сфальсифицированных президентских выборов и жестокого подавления протестов, а также гуманитарный кризис на границе Беларуси с Евросоюзом и гибридную войну беларуского режима против ЕС.





После неудач в ООН Минск продолжил искать посредников для налаживания каналов взаимодействия с Западом в лице Суверенного Мальтийского Ордена, который ранее уже оказывал подобные посреднические услуги для беларуского режима.





При этом режим Лукашенко сформулировал условия для дипломатического торга и диалога с Западом. Он готов сотрудничать с иностранным государствами на условиях "уважительного отношения к беларуским властям и народу, суверенитету и независимости".





Лукашенко также увязал уход с поста президента с отсутствием давления на него со стороны стран Запада. В качестве предмета торга в обмен на послабление санкционного давления в очередной раз возник вопрос проведения отдельного референдума об отмене смертной казни.





Вместе с тем, проведение референдумов по новой конституции и смертной казни, согласно консервативному сценарию властей, не приведет к стабилизации отношений с Западом, а наоборот – спровоцирует новый виток санкционного давления на Беларус