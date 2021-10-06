После убийства в перестрелке на улице Якубовского сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка эмоции зашкаливали у многих силовиков и чиновников. Прозвучало немало резких слов и заявлений. Но особняком стоят слова депутата, генерал-майора армии Олега Белоконева, пишет Филин





В день прощания с сотрудником КГБ глава комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания сказал следующее





— Я считаю, мы слишком мягко поступаем с ними и им подобными. Почему-то они действуют не в рамках закона, в то время как мы стараемся все сделать по закону: по закону беседуем, по закону убеждаем, по закону уговариваем. А нужно по-другому, как сказал Путин, «мочить в сортире всех», за одного — двадцать, сто, чтобы неповадно было никому.





Это высказывание сразу же облетело все новостные сайты, причем, как Байнте, так и Рунета. Какой цели добивался генерал, заявляя подобное?





Егор Лебедок в эфире Еврорадио Военный аналитикв эфире Еврорадио высказался о депутате.





— Белоконев — это идеальный символ текущего времени, просто идеальный. Недавно у Лукашенко было совещание по кадрам, где прозвучала фраза, что преданных людей надо находить среди «полковников и генералов и в регионах».





Белоконев поймал момент, он видит, что идет очень сильная интеграция с вооруженными силами России. Министр Хренин сейчас становится номинальным руководителем, для подписания бумаг. А рулят всем либо госсекретарь Совета безопасности Вольфович, либо начальник Генштаба Гулевич.





Белоконев просек фишку, что вот он старт. И многие люди его возраста понимают, что именно сейчас тот момент, когда надо рвать. Вспомните этого военкома Кривоносова, который что-то там бегал, кричал, и в результате стал известным на всю страну. Для Белоконева — это шанс.





Вот он, момент стартануть. Все сложилось: интеграция с Россией (почему он Путина упомянул), лукашенковская жесткость. Но, возможно, такая ориентировка на Россию может сработать и наоборот. Но это мы увидим в ближайшие три-четыре месяца.





О личности генерала Белоконева высказался и анонимный телеграм-канал Ник и Майк





"Спешные заявления Белоконева – это как раз попытка заявить о лояльности. Не бейте, я свой. Мы знаем, что молчать уже мало. Нужно делами доказывать то, что ты готов умирать за власть. Угрозы для тех, кто собирается отсидеться звучали уже не раз. Репрессии всегда заканчиваются тем, что организаторы процесса в итоге арестовывают сами себя.





Олегу Белоконеву 56 лет. Он родом из Хасанского района Приморского края, рос в семье военного. Отец поколесил по всему СССР, например, брат Белоконева родился в Ташкенте, а потом семья оказалась в Борисове. Там Олег Белоконев закончил школу, а поехал учиться в военное училище в Омске.





В белорусской армии Белоконев дослужился до начальника Генштаба, но в 2019 году ушел с должности после того, как стал депутатом Палаты представителей по Пуховичскому округу. Конкурентов из оппозиции у него не было.





У генерала двое дочерей, они родились в ГДР, когда там служил их отец. Сам Белоконев несколько раз чувствительно реагировал на слова о происхождении: «Неизвестно, кто будет лучше защищать Беларусь — я или те, кто говорит о моих российских корнях».





Правда, сейчас уже не всем понятно, что именно вкладывал в свои слова Олег Белоконев, когда говорил, что готов «защищать» страну.





Именно Белоконев внес на рассмотрение Палаты представителей законопроект об ужесточении ответственности за призывы к санкциям. Сейчас по этой статье можно получить до 12 лет колонии.





Видимо, карьера генерал-майора Олега Белоконева на Палате представителей точно не закончится. Энергичный военный готов решать и более сложные задачи на других должностях".